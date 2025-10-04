Secondo quanto riferito ai microfoni de Il BiancoNero dal giornalista Gianni Balzarini, una parte del tifo della Juventus sarebbe terrorizzata all'idea di subire una sconfitta domenica sera per mano del Milan di Massimiliano Allegri. Per Balzarini inoltre, incassare un KO per la vecchia signora potrebbe voler dire aprire il fronte di una reale crisi.

Balzarini: 'C'è una parte di tifoseria bianconera che è terrorizzata da una sconfitta per mano di Allegri'

"Una sconfitta con il Milan aprirebbe la crisi in casa Juventus", così ha esordito Gianni Balzarini ai microfoni della trasmissione Il BiancoNero.

Il giornalista ha poi aggiunto: "Sarebbe una crisi non effettiva, dal mio punto di vista, ma a livello mediatico si scatenerebbe il caos. C'è una parte di stampa che non vede l'ora di poter fare il titolone per sottolineare il momento delicato che sta attraversando il club piemontese. Il primo obiettivo sarebbe sicuramente Tudor, si direbbe che non è pronto e che Comolli in estate aveva cercato gente di un altro spessore come Conte o Gasperini. Ribadisco perciò il concetto che se domenica si esce con zero punti dallo Stadium esplode un vero e proprio vulcano mediatico".

Balzarini ha proseguito: "Poi attenzione, ad aggravare la situazione ci sarebbe anche la presenza di Allegri sulla panchina del Milan.

Il toscano secondo me non verrà fischiato dalla curva, perché comunque con con i ragazzi del tifo organizzato si è lasciato benissimo e non penso ci sarà contestazione, anzi. Purtroppo ci sarà ovviamente una parte del pubblico che invece se la prenderà con il livornese, anche perché noto serpeggiare fra gli "anti-allegriani" il terrore di essere sconfitti dal tecnico ora rossonero. Una paura tremenda di uscire con le ossa rotte contro Allegri da quella fetta di pubblico che due anni sperava che la formazione bianconera perdesse pur di attaccare il tecnico. Per me invece Allegri dovrebbe essere solo ringraziato sia per quello che aveva fatto nella sa prima avventura a Torino, un qualcosa di incredibile, sia per quello che ha fatto nella seconda turnata.

Perché lo ricordo, è pur sempre l'ultimo che ha portato un trofeo nella bacheca della Vecchia signora".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Allegri merita rispetto'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Massimiliano Allegri merita rispetto! In 1 anno con mezza società agli arresti ha tirato avanti la baracca da solo! Faceva da allenatore, da direttore sportivo e da presidente", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Da estimatore di Allegri domani lo saluterò con un applauso, ma dal fischio d’inizio in poi solo forza Tudor e forza Juve".