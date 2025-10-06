Secondo il parere del giornalista Gianni Balzarini su Youtube, il punto più basso della prestazione fatta dalla Juventus contro il Milan nello 0-0 allo Stadium, è stato l'ultimo possesso palla in favore dei bianconeri. La formazione di Tudor, nello specifico, si è accontentata di far girare la sfera per circa un minuto, non attaccando gli avversari ed evitando eventuali contropiedi.

Balzarini: 'Il momento più basso della partita col Milan è stato quell'ultimo minuto'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della prestazione piuttosto deludente dei bianconeri effettuata con il Milan: "Dopo una certa riflessione continuo a pensare che il punto più basso toccato ieri dalla squadra è stato proprio il giro palla di quell'ultimo minuto di gara.

La Juve aveva il pallone a disposizione e l'ha accompagnato praticamente al fischio finale girandolo, passandolo all'indietro e facendo finire il match nel cerchio di centrocampo. Un po' come a dire va bene cosi. Questo atteggiamento finale mi ha lasciato pensare che effettivamente manchi personalità. Perché l'arbitro avrebbe fischiato comunque, ma il classico ball in the box all'inglese, l'ultimo tentativo disperato, io me lo sarei aspettato. Non provarlo nemmeno è sintomo di paura, arrendevolezza, c'è un quadro psicologico generale che che mi sembra ben definibile in questo senso, cioè l'accontentarsi del risultato, un aspetto che è da Juventus".

Balzarini ha proseguito. "Tatticamente parlando Cambiaso ha detto: "Dovevamo osare di più, dovevamo arrivare più al cross, dovevamo arrivare più al tiro" e però indirettamente è ancora l'ammissione di una questione psicologica.

Perché se tu identifichi il problema dal punto di vista tattico e quindi sai cosa hai sbagliato, ma non cambi l'atteggiamento, allora vuol dire che c'è una problematica da affrontare. Perché manca il giocatore che si prende la responsabilità. È quasi come se si estende il discorso dall'episodio del gol di Veiga col Villarreal, quando nello specifico quell'azione di calcio d'angolo nessuno si prende la responsabilità di andarsi a conquistare quel pallone e molto più in generale manca la responsabilità di assumersi il compito di risolvere una situazione. Non pensavo, onestamente di dover dire queste cose perché lo ammetto, avevo creduto che la Juve sarebbe stata diversa quest'anno, specialmente dopo le prime due partite contro Parma e Genoa".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'I problemi di questa squadra sono evidenti'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione fra i suoi follower: "I problemi sono evidenti, alcuni addirittura da anni se si parla del centrocampo. Poi c’è il problema di una squadra che gioca con sette giocatori difensivi (e nonostante questo difende male) e un solo attaccante completamente isolato là davanti, demandando ai trequartisti qualsiasi giocata offensiva" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Il punto più basso sono i 92 minuti prima dell'ultimo. Involuzione... David passa da una squadra che giocava a una che arretra. Cercare un colpevole? Sono 6 anni...".