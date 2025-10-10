Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come la Juventus dovrebbe accelerare nella trattativa per rinnovare il contratto del suo asso Kenan Yildiz.

Juventus, Balzarini: 'Serve chiarezza e rapidità sul rinnovo di Yildiz, perché dietro al turco c'é l'Arsenal'

"Serve chiarezza su rinnovo di Yildiz, perché sul turco c'é l'Arsenal" questo è quanto detto da Gianni Balzarini su Youtube in merito al prolungamento del contatto che la Juventus starebbe discutendo con l'entourage del classe 2000.

Il giornalista ha proseguito dicendo: "E' un argomento di cui parliamo ormai dalla scorsa estate, dando un po' la sensazione che sia tutto già apparecchiato per vedere le parti firmare. E' passato un po' di tempo e questa storia comincia un po' a incuriosirmi. Da quello che so io a oggi ballano 500 mila euro, in quanto il procuratore di Yildiz vorrebbe arrivare a 5 milioni di euro di base fissa più bonus, mentre la Juventus gli ha offerto 4.5 più bonus. Insomma stiamo parlando di una cifra che nel calcio di oggi non dovrebbe spostare tanto ma che sta comunque rallentando la vicenda. Quindi visto che l'Arsenal, come ho già detto, ha messo gli occhi sul ragazzo, sarebbe il caso di accelerare e non di portare troppo avanti questa storia".

Balzarini, restando in tema Juventus ma riferendosi all'indiscrezione della giornata di oggi che vorrebbe i bianconeri interessati a Mike Maignan del Milan ha detto: "E' notizia nota che il portiere francese sia rimasto nel club rossonero solo perché convinto da Massimiliano Allegri. Era infatti praticamente fatta per il suo passaggio nel Chelsea. Ora la Juve ci avrebbe messo gli occhi addosso, visto che il portierone francese starebbe rimandando al mittente tutte le proposte di rinnovo che gli sta facendo il Milan. Un interessamento che ci può stare e anzi aggiungo che se la Juve dovesse davvero riuscire a prenderlo allora dovremmo considerarlo come un colpo di mercato notevole. Certo è che queste voci potrebbero ulteriormente destabilizzare Michele Di Gregorio, portiere bianconero che già è stato oggetto di critiche a mio modo di vedere ingiustificata per qualche errore".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Yildiz? Rinnovo o no, prima o poi lo porteranno via'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Fin da quando gli hanno dato la 10 ho avuto il timore che non si trattasse di un'investitura, quanto di un modo per metterlo in vetrina. Rinnovo o meno, appena arriva una società che offre due spicci lo vendono con la solita filastrocca del "come fai a rifiutare". Questo è diventata la Juve" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Yildiz prima o poi se lo porteranno via, con o senza rinnovo, Di Gregorio può essere titolare nella Juve attuale ma non certo in una Juve che punti in alto".