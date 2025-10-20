Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X domandandosi come sia stato possibile che Edon Zhegrova, esterno kosovaro sparito dai radar della Juventus, sia riuscito a superare le visite mediche fatte proprio con il club bianconero nella scorsa estate. Campi si è poi concentrato sul KO incassato dalla vecchia signora col Como.

Juventus, Campi si domanda: 'Ma Zhegrova come ha fatto a superare le visite mediche?'

Uno dei colpi messi a segno nella precedente sessione di calciomercato estiva dalla Juventus è stato Edon Zhegrova, esterno kosovaro arrivato in extremis dal Lille per circa 16 milioni di euro.

Il passaggio dell'estroso attaccante classe '99 è stato quindi accolto con grande entusiasmo dal popolo bianconero, conscio di aver acquisito un calciatore capace, quando in giornata, di risolvere le partite con colpi di classe cristallina. Eppure da quando sbarcato a Torino Zhegrova è riuscito a collezionare appena 36 minuti di gioco, un bottino davvero scarno che in poche settimane lo ha reso un oggetto misterioso. Il giornalista Graziano Campi sul social X si è quindi fatto una domanda logica sul giocatore ex Lille: "Poi mi spiegate come ha superato le visite mediche Zhegrova, perché c'è da ragionarci su".

Campi, restando in tema Juventus ma riferendosi alla gara giocata e persa per 2 a 0 col Como dai bianconeri ha poi aggiunto: "Di ritorno dal Sinigaglia, pensavo a una squadra senz'anima come accade da tre anni a questa parte.

Gli allenatori passano, i brocchi restano. Chi osannava Tudor rispetto a Motta non aveva capito il problema allora e probabilmente oggi sbraita perché non lo ha ancora capito". Un pensiero, quello di Campi, che rispecchia solo una parte della tifoseria bianconera e che va in controtendenza rispetto a tutti quei supporter bianconeri che in queste ore stanno puntando esclusivamente il dito contro la guida tecnica.

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'Un calciatore con la pubalgia che non giocava da dicembre era da lasciare li'

Un quesito, quello che ha scritto sul web Campi, che ha acceso il dibattito sul web e fra i suoi follower: "Che fosse una chiavica lo dimostra il fatto che lo abbiamo preso troppo facilmente, ma voi espertoni, come al solito ce lo volevate spacciare come un fuoriclasse.

Non so se è peggio una società scadente o il mondo dei commentatori sportivi" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Veramente assurdo! Ma al Jmedical è tutta fuffa? Fanno solo le foto davanti alla clinica per fare pubblicità e qualche esercizio per i contenuti social niente di più.. Uno che non gioca da dicembre sapendo che aveva avuto la pubalgia era da lasciare dov'era, punto".