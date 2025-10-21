Secondo quanto riferito a TMW Radio dall'agente Dario Canovi, la Juventus avrebbe dovuto dare maggiore fiducia nel progetto tecnico di Thiago Motta piuttosto che esonerare l'italo brasiliano per dare in mano a Tudor la squadra bianconera.

Juventus, Canovi: 'Forse era meglio credere in Motta piuttosto che vedere il calcio di Tudor'

L'agente sportivo Dario Canovi ha parlato della Juventus a TMW Radio dicendo: "Forse sarebbe stato meglio credere nel progetto di Thiago Motta piuttosto che vedere il calcio che si vede adesso con Tudor che era stato esaltato come il salvatore di tutto.

Non è colpa di Tudor, sarebbe un errore addossargli le responsabilità. La colpa è di una squadra che già l’anno scorso era da quarto - quinto posto".

Secondo Canovi, Thiago Motta nella passata stagione aveva mostrato sprazzi di buon gioco, ma le difficoltà della Juventus non sono imputabili esclusivamente all’allenatore. A suo giudizio, le scelte di mercato della società bianconera non sono state pienamente comprensibili: la priorità, a suo avviso, avrebbe dovuto essere il rafforzamento del centrocampo, settore nel quale la squadra continua a mostrare limiti evidenti. Ha inoltre sottolineato come il mercato in generale non sia stato “entusiasmante”, riflettendo un quadro più ampio in cui il calcio italiano appare ormai come un movimento di bassa lega, caratterizzato da un livello qualitativo mediocre e da partite spesso prive di spettacolo.

Commentando la situazione dell’Inter sotto la guida di Chivu, Canovi ha dichiarato di non vedere differenze sostanziali rispetto al gioco proposto da Simone Inzaghi. A suo dire, nonostante si parli di un cambiamento di mentalità e di approccio tattico, la realtà in campo appare invariata: la formazione resta pressoché la stessa, con lievi rotazioni come l’ingresso di Bonny o Pio Esposito, che tuttavia non modificano l’impianto di gioco in modo significativo.

Infine, riguardo alla Fiorentina, Canovi ha espresso perplessità sul rendimento della squadra, ritenendo che non proponga un calcio di qualità e che la sua pericolosità dipenda in gran parte dallo stato di forma di Moise Kean. Quando l’attaccante è in giornata, ha spiegato, i viola possono risultare pericolosi; in caso contrario, la squadra fatica a imporsi.

L’agente ha concluso osservando come, dopo la scomparsa di Joe Barone, la società abbia attraversato un periodo di evidente crollo e disorientamento, accompagnato da una frattura sempre più netta tra una parte della dirigenza e la tifoseria.

Juventus, un crollo che non poteva essere ignorato

Le parole di Canovi, possono ovviamente sembrare faziose, in quando l'agente sportivo rappresenta Thiago Motta e ne gestisce l'immagine. E' doveroso però sottolineare come la Juventus, sotto la guida dell'italo brasiliano, stava toccando davvero il fondo: basti guardare le ultime due gare contro Atalanta e Fiorentina per capire come Motta avesse perso completamente il controllo dello spogliatoio. Confermarlo avrebbe quindi comportato un rischio evidente, quello di perdere il treno per la Champions League poi centrata da Tudor.