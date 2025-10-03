Nelle scorse ore il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio di Juventus-Milan sottolineando come il tecnico dei bianconeri Igor Tudor dovrebbe pensare di togliere Teun Koopmeiners e inserire una terza punta. Della gara dello Stadium ha detto la sua anche l'ex portiere Simone Braglia.

De Paola: 'Se Tudor avrà il coraggio di togliere Koopmeiners e mettere una punta in più può giocarsela'

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando di Juventus-Milan, big match che si giocherà allo Stadium domenica alle 20:45, ha detto: "Se Tudor avrà il coraggio di togliere Koopmeiners e inserire un attaccante in più può giocarsela.

Altrimenti per me può vincere 3-1 il Milan. Il Milan è squadra, la Juve no".

Il giornalista De Paola ha individuato nel duello tra Saelemaekers e Yildiz l’aspetto più interessante del match, sottolineando come i due possano rappresentare i principali pericoli in campo. Ha poi evidenziato il ruolo ben definito di Modric, posizionato davanti alla difesa con la possibilità di innescare Saelemaekers, tornato a essere un elemento di grande importanza per il Milan.

A proposito di Leao, De Paola ha escluso la possibilità di vederlo titolare, ritenendo che non vi siano dubbi a riguardo. Secondo la sua analisi, la gara potrebbe rappresentare una svolta decisiva per Tudor, in caso contrario, ha ipotizzato che all’orizzonte possa profilarsi l’opzione Palladino.

Soffermandosi infine sulla situazione della Roma, De Paola ha osservato come un’eccessiva pressione sul tecnico rischierebbe di generare reazioni negative, mentre lasciandolo lavorare si possono intravedere progressi, pur con qualche intoppo. A suo giudizio, la priorità ora è concentrarsi sui risultati, perché solo attraverso di essi si riesce a trasmettere fiducia all’ambiente.

Braglia: 'Se la Juventus dovesse perdere ci sarebbe un contraccolpo psicologico'

Della gara fra Juventus e Milan e delle conseguenze di un'eventuale sconfitta, specie in casa bianconera, ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Simone Braglia: "La differenza sono le certezze del Milan e i dubbi della Juve. Se la Juve dovesse perdere, non andrebbe proprio bene, anzi rischierebbe il contraccolpo psicologico".

Braglia, riferendosi poi ai duello in campo che si vedrà fra il talento bianconero Kenan Yildiz e il veterano rossonero Luka Modric ha poi detto: "Sono due ruoli diversi però. Per me in questa partita vince il turco, almeno come prestazione. Perché ci sarà una marcatura asfissiante sul milanista, per non farlo ragionare. Detto questo Yildiz deve diventare come Modric ancora".