Secondo quanto raccontato su Youtube dal giornalista sportivo esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic sarebbe seguito non solo dal Bayern Monaco ma anche dal Barcellona. Il club spagnolo, che già avrebbe pensato al serbo nella scorsa estate, potrebbe tornare alla carica per lui se a giugno dovesse liberarsi a parametro zero.

Romano: 'Bayern Monaco e Barcellona due formazioni da seguire per il profilo di Vlahovic'

Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e di Dusan Vlahovic ha detto: "Continuo a ricevere tante domande sul futuro del serbo, ma è una cosa che non riguarderà la sessione invernale.

In questo momento infatti i contatti per un Vlahovic in uscita a gennaio sono completamente fermi. Il mercato, certo, può riservare qualunque tipo di sorpresa, l'abbiamo visto a proposito della Juve con Kolo Muani e altre vicende, ma per il momento alla Continassa pensano che il giocatore completerà la stagione in bianconero. Per giugno invece su Vlahovic io continuo a mantenere il nome del Bayern Monaco, perché il club tedesco monitorare la situazione del classe 2000 ed è allettato dal fatto di poter prendere il giocatore eventualmente a parametro zero. Attenzione però, perché il centravanti serbo è stato anche seguito come opportunità dal Barcellona, prima dell'inizio dell'estate di mercato 2025".

Romano è poi sceso nel dettaglio: "Il Barcellona ha pensato a Vlahovic, poi ha scelto di non prendere un altro attaccante in estate, di tenere Lewandowski come titolare e Ferran Torres come prima alternativa. Tuttavia eventualmente a parametro zero Vlahovic può rappresentare un'opportunità per tanti e vedremo se la società spagnola vorrà fare un tipo di valutazione su Dusan. Quindi attenzione soprattutto al Bayern, al Barcellona, sono squadre che osservano questa situazione. Ripeto, niente contatti oggi, concentrazione sulla Juventus, ma il rinnovo resta completamente freezato e bloccato".

Juventus, Vlahovic e un inizio di stagione da grande attaccante

Le attenzioni del Bayern Monaco e del Barcellona nei confronti di Dusan Vlahovic potrebbero essere state accese anche grazie all'inizio di stagione esplosivo fatto dal centravanti serbo.

Il classe 2000 infatti, in 255 minuti di gioco disputati fra Serie A e Champions League ha messo a segno quattro reti e un assist. Numeri che assumono un valore maggiore se si pensa che il bomber ex Fiorentina è riuscito a collezionarli partendo quasi sempre dalla panchina.