Nelle scorse ore l'opinionista bianconero Luca Gramellini ha parlato su Youtube della Juventus e dell'esonero di Igor Tudor, lanciando una dura accusa nei confronti del club bianconero ed evidenziando quanto la società piemontese sia allo sbando.

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando dell'esonero di Tudor ha detto: "È finita l'avventura del croato sulla panchina della Juventus ma ciò non cambia quello che è il mio pensiero in questo momento.

Siamo una barzelletta, siamo una società che è allo sbando, letteralmente allo sbando, perché l'errore sta a monte. Il problema della Juventus non lo si risolve sollevando dall'incarico Igor Tudor, che pure ha le sue responsabilità. Quali? Di essersi ostinato in maniera continuativa da inizio stagione con un modulo che era palese ed evidente che non potesse essere quello corretto. Ma non può essere l'esonero del croato la soluzione a tutti i mali della Juventus, sia che chiaro. Oggi più che mai possiamo dire che la scelta di partire con Igor Tudor, quando per tutta l'estate si è inseguito Antonio Conte è stata completamente sbagliata".

Gramellini ha proseguito: "Se poi a questo si aggiunge che la Juve non ha fatto sentire la sua vicinanza, la sua convinzione, la sua spinta a questo allenatore e lo ha abbandonato ai suoi problemi, beh, il finale e l'epilogo non poteva che essere questo.

Dispiace per Tudor come uomo, dispiace per Tudor come allenatore che sicuramente si era giocato molto bene le proprie chance nel corso della parte nella quale aveva sostituito Thiago Motta e portato la Juventus comunque in Champions League. Quando disse "Io non vado in America perché non sono progettuale e non solo l'allenatore della Juventus della prossima stagione" avrebbe fatto bene a non accettare nessun tipo di incarico perché era chiaro ed evidente che a quel punto la Juventus non avesse in Igor Tudor la prima scelta. Poi, si sa, è facile dirlo dalla nostra prospettiva, è chiaro che le situazioni cambiano, sono diverse e quando le vivi in prima persona è tutto un altro mondo".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Serve un allenatore che si faccia rispettare da dirigenza e calciatori'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "Con questa società alle spalle, non ci sarà mai uno straccio di allenatore valido che accetterà di allenare la Juve, perché sarebbe un progetto senza prospettiva. Mamma mia come siamo caduti in basso" scrive deluso un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Mi spiace per l'uomo e juventino Tudor ma così non si può più andare avanti. Adesso bisogna mettere in panca qualcuno che si faccia rispettare da dirigenza e giocatori".