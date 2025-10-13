Teun Koopmeiners non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista alla Juventus. Anche in questo inizio di stagione, le prove dell'olandese non sono state all'altezza ed il club bianconero starebbe valutando possibili offerte già a gennaio. Uno dei club interessati è la Roma che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Lorenzo Pellegrini come parziale contropartita tecnica.

Pressing della Roma per Koopmeiners, Pellegrini possibile contropartita

L'olandese classe 98 è da sempre stimato da Gasperini che lo rivorrebbe alla Roma per aumentare il tasso tecnico della mediana.

La Juve non ritiene l'ex Atalanta incedibile ma prenderebbe in considerazione solo offerte a partire da 50-55 milioni così da valutare una cessione già a gennaio. Stando ad alcuni rumors di mercato, i giallorossi sarebbero pronti ad un'offerta cash più il cartellino di Lorenzo Pellegrini come parziale contropartita tecnica. Nonostante la rete nel derby, anche il numero sette non è una prima scelta per Gasperini che potrebbe decidere di sacrificarlo per arrivare ad uno dei suoi pupilli. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta ma di un'idea che potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi.

Pellegrini risulterebbe una buona alternativa per il centrocampo della Juventus e per il modulo utilizzato da mister Tudor.

Nel 3-4-2-1 bianconero, il centrocampista italiano potrebbe svolgere sia il ruolo di mediano ma anche di trequartista viste le sue grandi capacità di inserimento.

Possibile rinnovo per Kostic

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte rinnovi con l'obiettivo di trattenere i giocatori migliori ma anche quelli funzionali per il nuovo progetto. Si legge in quest'ottica la possibile proposta di rinnovo per Filip Kostic. L'esterno serbo presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 ma la Vecchia Signora sta prendendo in considerazione di proporre il prolungamento del contratto per un'altra stagione. L'ex Eintrach ha offerto buone prestazioni durante la pre-season e si è guadagnato la fiducia di mister Tudor che potrebbe impiegarlo con regolarità nei prossimi incontri.

Stando alle ultime notizie, il club bianconero starebbe valutando di rinnovare il contratto a cifre inferiori rispetto a quelle attuali con la palla che passerebbe al calciatore che ha spesso manifestato l'attaccamento alla Juventus.

Discorso simile anche per Daniele Rugani che come Kostic presenta il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il centrale italiano si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in casa e la Juve sarebbe pronto ad un rinnovo fino al 2027 con un ingaggio attorno ai 2 milioni.