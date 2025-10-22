Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus a gennaio. Il bomber serbo è corteggiato da diversi top club europei ed il contratto in scadenza nel giugno 2026 rappresenta un problema per la Vecchia Signora, che tenterà di cederlo durante la finestra invernale di calciomercato per evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate. Una delle società maggiormente interessate al numero nove bianconero è il Manchester United che sarebbe pronto ad un'offerta importante per battere la concorrenza di altre squadre.

Pressing dello United per Vlahovic, la Juve valuta Omorodion del Porto

Nonostante le quattro reti messe a segno in questo inizio di stagione, il minutaggio di Dusan Vlahovic sotto la guida tecnica di Igor Tudor non è stato finora altissimo. Il centravanti serbo potrebbe quindi lasciare Torino già a gennaio. Il Manchester United sarebbe pronto ad un'offerta ufficiale. Stando ad alcuni rumors di mercato, i Red Devils sarebbero disposti ad accontentare le richieste del club bianconero mettendo sul piatto un'offerta che si aggira attorno ai 15 milioni. L'obiettivo del club di Manchester è quello di battere la concorrenza di Chelsea, Barcellona e Bayern Monaco.

La Juve non vuole farsi cogliere impreparata, e starebbe già valutando possibili alternative.

Tra gli obiettivi di Comolli ci sarebbe Gabriel Jesus, che durante la sessione di calciomercato invernale potrebbe lasciare l'Arsenal. L'altro nome su taccuino del direttore generale bianconero è quello di Samu Omorodion, attaccante spagnolo in forza al Porto. Nonostante un ruolo da protagonista con la formazione di Farioli, il classe 2004 presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026, pertanto a gennaio potrebbe salutare i Dragoes.

Opzione Guela Douè per la fascia, piace anche Cuffy del Genoa

La Juventus è inoltre alla ricerca di un terzino che possa aggiungere qualità alla corsia laterale. Molina non è l'unico nome seguito. La dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi anche su Guela Douè, che molto bene sta facendo con la maglia dello Strasburgo.

Velocità, fisicità, dribbling e personalità fanno del classe 2002 un prospetto molto interessante anche in ottica futura. La valutazione di Douè ad oggi si aggira attorno ai 15 milioni.

La Juve valuta anche altri profili come Brooke Norton-Cuffy valutato 18-20 milioni dal Genoa, e Mendy considerato non incedibile dal Real Madrid.