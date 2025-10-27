L'ex calciatore Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni dello show sportivo di Radio 24 Tutti Convocati e parlando della Juventus, e di chi potrebbe sostituire Igor Tudor in panchina, ha sottolineato quanto il nuovo allenatore bianconero avrà bisogno di rinforzi nel mercato di gennaio. Secondo il giornalista Antonello Angelini, che su X ha commentato la vicenda, la società piemontese avrebbe già in mano un nome per la panchina.

Juventus, Massimo Mauro parla chiaro: 'Chiunque sia il nuovo allenatore, dovrà pretendere 3 campioni a gennaio'

L'argomento del giorno in casa Juventus è l'esonero di Igor Tudor.

Il tecnico è stato sollevato dall'incarico questa mattina, dopo aver perso l'ennesima gara della stagione, quella con la Lazio all'Olimpico. Ora è partito il toto nomi per colui che potrebbe ereditare la panchina bianconera e secondo l'ex calciatore Massimo Mauro, il nuovo tecnico della Juventus dovrà arrivare con delle pretese chiare: "Il nuovo allenatore deve pretendere 3-4 acquisti che possano migliorare i buoni giocatori che ha la Juve, ci vogliono 3 campioni. Se arriva uno tra Spalletti e Mancini, a gennaio gli devono prendere i giocatori".

Queste le parole dette ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati da Mauro, che poi restando in tema Juventus ha aggiunto: "Quest'anno lo scudetto lo vinceranno con meno punti dello scorso anno, il livello si è abbassato e puoi lottare per vincere.

Alla Juve devi pretendere giocatori forti".

L'ex calciatore ha poi dedicato un pensiero a colui che da qualche ora è ormai l'ex allenatore della Juve: "Tudor non ha avuto nemmeno indicazioni certe da parte dei giocatori, ci sono cose tatticamente incomprensibili, vedi David dietro Vlahovic. Alla Juve non si può andare senza certezze".

Infine, Mauro ha lanciato una frecciatina al direttore generale dei bianconeri: "Comolli se ha pensato che David potesse essere il centravanti della Juve... bisogna parlare con lui: gli ha dato uno stipendio da top e abbiamo visto per 3 mesi un giocatore non in grado di tenere quel ruolo, se non hai certezze alla Juve le scommesse le perdi".

Juve, Angelini: 'L'esonero di Tudor mi fa pensare che abbiano già il sostituto'

Di quanto potrebbe accadere alla Continassa nei prossimi giorni rispetto al tema allenatore ha scritto su X il giornalista Antonello Angelini: "L'esonero di Tudor mi fa pensare due cose: 1) Non si esonera l'allenatore senza avere il sostituto. 2) Esonerarlo oggi fa pensare a rapporti tesi al punto da non voler dare a Tudor nemmeno la possibilità sino alla sosta delle nazionali per paura che vinca un paio di partite".

Angelini ha poi aggiunto:" Insomma tutto questo a me fa pensare che ci sia una vera frattura dentro. La qual cosa è accaduta con Sarri, Allegri, Pirlo, Motta e Tudor".