Si è concluso da poco il big match della sesta giornata di Serie A che vedeva contrapposte Juventus e Milan. 0 a 0 il risultato dell'Allianz Stadium, in una gara che ha regalato molte più emozioni di quelle che potrebbe suggerire il parziale finale.

Juventus-Milan, 0 a 0 a due facce: primo tempo equilibrato, nella ripresa tante emozioni e gol sbagliati

Sulla carta, uno 0-0 fra Juventus e Milan che potrebbe far pensare a una serata avara di emozioni, una di quelle partite bloccate, dove tattica e prudenza prendono il sopravvento sullo spettacolo.

Ma chi era allo Stadium o ha seguito la gara dal divano di casa sa bene che dietro al risultato a reti inviolate si nasconde una sfida vibrante, ricca di episodi, emozioni e occasioni da raccontare.

Il primo tempo, è vero, ha rispettato in pieno l’equilibrio previsto alla vigilia: due squadre attente, ordinate, pronte a colpire ma senza mai scoprirsi davvero. Le difese hanno prevalso, e il pari all’intervallo è apparso la fotografia più fedele di quanto visto in campo.

Ben diversa, però, la musica nella ripresa. Dopo appena un minuto dal ritorno in campo, la Juventus ha sfiorato il vantaggio con Gatti: la sua conclusione a colpo sicuro è stata neutralizzata da una parata straordinaria di Maignan, che ha letteralmente salvato il Milan.

Qualche minuto dopo, è arrivato il colpo di scena: rigore per i rossoneri, ma Pulisic, dal dischetto, ha sprecato tutto calciando incredibilmente fuori.

Leao subentrato al posto di Gimenez, ha poi acceso il motore e, come spesso accade, acceso anche il pubblico. Prima con un tiro da centrocampo che ha sfiorato l’incrocio e fatto tremare Di Gregorio, poi con una doppia grande chance. Quella più clamorosa nel finale su geniale intuizione di Luka Modric: solo davanti al portiere, però, il portoghese ha ciccato clamorosamente il pallone, divorandosi la seconda più grande occasione del match al 90’.

Juventus-Milan, un pareggio che può fare contente entrambe le formazioni

Alla fine, il tabellino segna 0-0, ma la sensazione è quella di aver assistito a una partita tutt’altro che noiosa.

Un punto che lascia tutto com’era in classifica, ma che paradossalmente fa sorridere entrambe: la Juventus evita la sconfitta contro un avversario che, almeno sulla carta, si presentava allo Stadium con i favori del pronostico dati da un momento di forma straordinario. il Milan invece può ritenersi soddisfatto per aver superato indenne una delle trasferte più difficili dell’intero campionato.

Uno 0-0 che, a differenza di tanti altri, racconta una storia fatta di errori, miracoli e occasioni mancate. Un pareggio che, per una volta, vale più di un semplice punto.