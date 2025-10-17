Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano il vero campionato della Juventus e soprattutto di Igor Tudor inizierà domenica prossima, quando la formazione piemontese sarà impegnata nella delicata trasferta di Como contro la compagine guidata da Cesc Fabregas.

"Il vero campionato di Tudor inizierà domenica col Como", queste sono le parole utilizzate da Luca Momblano ai microfoni di Juventibus. Il giornalista ha poi spiegato: "Dico questo perché sarà davvero difficile tornare indietro dopo la gara del Sinigaglia.

Se il croato dovesse infatti andare bene molti dei suoi detrattoti si silenzieranno. Questo perché Tudor non si può considerare un allenatore scomodo per i tifosi, anche per quelli che oggi sono arrabbiati e hanno cominciato ad abbandonarlo. Parliamo pur sempre di un simbolo della juventinità che a Torino ha avuto un percorso di inserimento significativo. Per cui ribadisco il fatto che il vero percorso di Tudor inizierà fra un paio di giorni e quello che è stato finora dovrà servire da lezione sia all'allenatore sia alla squadra stessa"

Momblano ha proseguito: "Ovviamente ci sono delle criticità come l'assenza di Bremer, però bisogna pensare alla gara di Como come una partita da vincere. Non accetto che la formazione di Fabregas venga vista come la favorita per domenica mattina, perché se fosse davvero cosi allora i pareggi con Borussia Dortmund, Milan o persino Atalanta dovrebbero essere completamente da rivalutare.

Io invece dico che la Juventus parte per vincere contro il Como, che non vuol dire che i bianconeri abbiano già i tre punti in tasca, ma che dovranno affrontare la trasferta con la consapevolezza dei propri mezzi. Perché poi il Como ha delle mancanze specifiche che sono state palesate già nei precedenti match e noi dobbiamo chiedere a Tudor di individuare queste carenze per colpire l'avversario".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Non si può avere paura del Como'

Le parole di Momblano sulla gara di Como ha acceso la discussione fra i tifosi bianconeri sul web: "Ma chi è il Como? Dai non si può avere paura di questa squadra. Ok Nico Paz e poi? Abbiamo la rosa nettamente più forte noi, bisogna che Tudor dia la sveglia", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La Juve è senza ma e senza se da 4-3-3, qualsiasi allenatore che adotta quel modulo in questa Juve performa da subito di un 20% in più. E questo sarà il motivo per cui Tudor, se non cambia, subito sarà giustamente a breve esonerato".