Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, la società bianconera avrebbe sondato per la figura del presidente diversi nomi, tra cui quello di Marcello Lippi.

Juventus, Momblano: 'Per la figura del presidente è stato considerato anche il nome di Lippi'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus e facendo riferimento al possibile presidente del club bianconero ha detto: "Bisogna parlare con cautela di quello che potrebbe essere il futuro della presidenza della Juventus, perché in società – anche nella scorsa estate – sarebbero state fatte riflessioni importanti su un possibile cambio.

Un cambiamento che, se si fosse concretizzato, avrebbe rappresentato una svolta radicale e significativa agli occhi dei tifosi e della federazione. Ferrero non è uno dei problemi della Juventus, ma se si potesse aggiungere una figura in grado di generare un plus oggettivo, sarebbe certamente un passo positivo. Mi risultavano, inoltre, alcune voci attorno alla figura di Platini, ma dirò di più: a quanto pare, per la carica di presidente sarebbe stato preso in considerazione anche il nome di Marcello Lippi. Si tratterebbe di riflessioni anche clamorose, che però non avrebbero poi portato la società a concretizzare nulla. Se dovesse cambiare la figura del presidente, significherebbe che si è aperta una strada che fino a poco tempo fa era chiusa — sia nella mente della dirigenza, sia nella disponibilità delle persone coinvolte, come Platini".

Momblano ha poi rivelato: "Comolli è l’unico a valutare concretamente l’inserimento di un direttore sportivo a stagione in corso e, se si registreranno movimenti in tal senso, questi avverranno dopo il 7 novembre, data del nuovo Cda del club bianconero. Detto questo, tra i nomi papabili per ricoprire il ruolo di ds in estate era emerso un candidato seriamente associato alla Juventus: Federico Balzaretti. È una cosa che ho saputo e che ho visto non venire fuori".

Su Tudor, Momblano ha concluso: "Non risulta agli atti che il tecnico abbia mai dichiarato di essere soddisfatto del centrocampo; anzi, sin dall’estate, con la società si sarebbe parlato della necessità di rinforzare quel reparto. Detto questo, se emergono difficoltà in una determinata zona del campo, sarebbe opportuno intervenire con alcune modifiche tattiche, cercando di arginare i problemi con manovre mirate.

Ad esempio, Tudor potrebbe chiedere ai difensori di mantenersi più vicini ai mediani, così da non costringerli a coprire troppo campo o a rinculare continuamente verso la propria area.".

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano: 'Spero che Tudor faccia le scelte senza farsi condizionare'

Le parole di Momblano, in particolare quelle riferite a Tudor, hanno acceso il dibattito sul web. "Io spero solo che Tudor faccia le scelte senza farsi condizionare dallo spogliatoio, non vorrei che per tenerseli buoni facesse piccoli favori interni", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Tudor sta dimostrando di non essere all’altezza della squadra che allena".