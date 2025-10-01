La Juventus non riesce a uscire dal tunnel dei pareggi. Allo stadio de la Cerámica di Villarreal è arrivato il quarto segno X consecutivo per la squadra di Igor Tudor, che ha chiuso sul 2-2 una sfida intensa e ricca di ribaltamenti di fronte.

Juventus, primo tempo da rivedere, ripresa da protagonista con beffa

Il match si era subito complicato per i bianconeri, con i padroni di casa avanti grazie al gol di Mikautadze. Nel primo tempo gli spagnoli hanno messo in grande difficoltà la Juventus, costretta ad affidarsi alle parate di Perin, autentico protagonista con almeno due interventi decisivi che hanno evitato un passivo più pesante.

Al rientro dagli spogliatoi, però, la “vecchia signora” ha mostrato tutt’altra faccia. Dopo appena quattro minuti, Gatti ha firmato il pari con una spettacolare rovesciata che ha gelato il pubblico di casa. Sette minuti più tardi è stato Conceicao ribaltare la situazione con una rete di grande qualità tecnica, portando la Juventus addirittura avanti.

La partita sembrava ormai indirizzata sui binari giusti per i bianconeri, ma al novantesimo è arrivata la beffa: Renato Veiga, ex della sfida, ha trovato il 2-2 con un gol che ha gelato Tudor e i suoi uomini, costretti così a incassare un altro pareggio, il quarto consecutivo.

Un risultato che lascia l’amaro in bocca e che conferma il momento di stallo della Juventus, capace di reagire ma ancora priva della cattiveria necessaria per portare a casa vittorie pesanti.

Mecca: 'Nel computo dei 90 minuti pareggio giusto fra Villarea e Juventus'

Della gara pareggiata per 2 a 2 fra il Villarreal e la Juventus ha scritto su X anche lo speaker Edoardo Mecca: "Nel computo dei 90 minuti totali, pareggio giusto. Presi due gol da polli. Salvati da un grande Perin nel primo tempo; grande reazione nella ripresa ma se non chiudi la partita poi prendi gol. Troppi errori tecnici, troppe giocate elementari sbagliate. Manca qualità in mezzo al campo. Grandissimo Conceicao, ottimo Locatelli che stasera ha sorretto il centrocampo. Il gol di Renato Veiga non era nemmeno quotato".

Un commento, quello di Mecca, che ha acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "A un certo punto Conceicao poteva fare quello che voleva, crossando per nessuno… Vlahovic al posto di David nell’ultima mezz’ora no?

Continuo a pensare che Tudor non sappia leggere partite e situazioni", scrive un utente su X.

Un altro poi sottolinea: "Parla di Tudor e della sua mentalità da paura.. Nel senso che è l’unico sentimento che incute ai suoi. 20’ dentro l’area dove nessuno teneva una palla e non c’era un riferimento. Adzic dentro per fare cosa? Ma la smettiamo di regalare giocatori agli avversari? Koopmeiners 45’ titolare".