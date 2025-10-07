Nelle scorse ore, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su YouTube, criticando la scelta dell'allenatore della Juventus Igor Tudor di lasciare costantemente in panchina un talento cristallino come Edon Zhegrova.

Juventus, Pedullà: 'Inaccettabile che Zhegrova faccia la muffa in panchina'

"È inaccettabile che Zhegrova faccia la muffa in panchina alla Juventus", questa è la frase chiave dell'ultimo video pubblicato da Alfredo Pedullà su YouTube. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio: "Ora dobbiamo metterci d’accordo su una cosa: è stato Tudor a volerlo e quindi ad avallare il suo acquisto, oppure no?

Mi domando, nel caso, come si possa non approvare un colpo come quello di Zhegrova che, negli spezzoni in cui ha giocato, ha dimostrato – soprattutto in alcune circostanze – di essere pronto per un minutaggio minimo, di almeno mezz’ora. Nessuno vuole fare la formazione a Tudor, ma allo stesso tempo sarebbe utile avere le idee chiare e, soprattutto, che il tecnico croato trasmetta concetti stabili. Nel momento in cui effettui cambi conservativi nella gara contro il Milan, snaturando la squadra per renderla più equilibrata, come si fa a non utilizzare per 20 o 30 minuti un giocatore come Zhegrova?".

Pedullà ha proseguito: "Tudor, nel post-partita, ha spiegato che la scelta dei cambi è stata dettata dalla possibilità di ricevere un reale supporto da parte di chi entrava.

Una dichiarazione che avrà fatto fischiare le orecchie al kosovaro, perché Zhegrova non può pretendere un posto fisso in squadra, ma può certamente ambire a giocare almeno uno spezzone di gara da venti minuti. E non si tratta neppure di un problema fisico, visto che il giocatore è stato regolarmente convocato dalla sua nazionale".

Il giornalista ha concluso: "Soprattutto, questo spezzone da 20-25 minuti testimonierebbe cosa? Il fatto che comunque Tudor mantenga alte le ambizioni, giochi con una squadra propositiva e, soprattutto, non si accontenti dello 0-0, che oltre alle scelte tattiche è il vero problema di mentalità che Tudor non ha trasmesso alla squadra. Io, quando ho giudicato il mercato della Juve a fine agosto, ho parlato di ottimi acquisti.

Ora però spiegatemi come sia possibile che, all’improvviso, siano diventati tutti brocchi. Openda è un brocco, David è un brocco, Zhegrova non può giocare 20 minuti. È un problema di questi giocatori o di chi li utilizza?".

Juve, i tifosi si dividono sulle parole di Pedullà: 'Mettere Zhegrova in campo dopo dieci mesi di inattività sarebbe stato un errore'

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito sul web: "Alfredo, io credo che se Zhegrova fosse stato impiegato fin dall’inizio a intervalli di gara crescenti, oggi sarebbe già titolare", scrive un utente su YouTube. Un altro sottolinea: "Oggi non condivido la tua analisi su Zhegrova. Considerato il lungo periodo di inattività, quasi dieci mesi, non poteva essere inserito in quel frangente di gara, anche alla luce dei cambi già effettuati".