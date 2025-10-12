Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, il tecnico della Juventus Igor Tudor dovrebbe riportare più al centro del campo Kenan Yildiz o quantomeno accostare al fantasista turco due trequartisti e un attaccante di ruolo.

Pedullà: 'Tudor, riporta Yildiz al centro del villaggio bianconero'

"Tudor deve riportare Yildiz al centro del villaggio e del progetto Juventus", queste sono le parole usare da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video su Youtube.

Il giornalista ha poi spiegato: "Dall'ultima partita della nazionale turca arrivano delle indicazioni fondamentali secondo me.

Yildiz infatti ha messo a segno due gol di cui uno bellissimo, con un destro a giro. Questo evidenzia la necessità del classe 2005 di giocare sempre più vicino alla porta e soprattutto con diversi compagni di reparto, non a caso contro la Bulgaria la squadra di Montella era schierata con un 4-2-3-1. Quindi, le colpe che do a Tudor sono due, non aver scelto una gerarchia in attacco precisa e soprattutto non aver potenziato il reparto offensivo, puntando su quelli bravi e soprattutto affiancandoli per non caricarli di responsabilità".

Pedullà ha proseguito: "Nella Turchia Yildiz è libero di inventare, non è l'unico a doverlo fare e soprattutto non guarda a destra e un giorno di si trova Conceicao, un giorno si trova Koopmeiners e un altro Openda.

Gioca più o meno sempre con gli stessi e ne ha tre di compagni di reparto e non uno più l'attaccante che cambia. Perché il 4-2-3-1, secondo me, può essere il modulo in grado di permettere a Yildiz di sprigionare tutto il suo talento. Quindi io credo che siano appunti anche per Tudor: mi aspetto che il croato a partire da Como faccia delle cose diverse e che non si vada nel frullatore del doppio centravanti, cercando di fare tentativi come quello di cui si rumoreggia e che vorrebbe il doppio centravanti".

Pedullà ha concluso. "Insomma, Tudor facesse giocare Yildiz più al centro della Juventus piuttosto che in periferia. Al centro del concetto della squadra e se proprio deve stare più defilato facciamo in modo che sia affiancato da altri due specialisti in quel ruolo.

Io lo preferisco sotto punta, ma se vogliamo farlo restare defilato a sinistra con tendenza a puntare, almeno facciamo in modo che sia accompagnato dagli stessi interpreti".

Juve, i tifosi rispondono a Tudor: 'Purtroppo Tudor non sembra voler cambiare'

Le parole di Tudor hanno acceso la discussione sul web: "Purtroppo, Tudor, come il predecessore, sembra sia ostinato e restio a cambiare. La rosa è attrezzata per un modulo di gioco diverso da quello che vuole lui", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Questa cosa dell'attacco della Juve anche basta. Coincecao si è allenato a tratti, infatti in alcune partite non é stato neanche convocato. Zhegrova talmente tanto in forma che nel Kosovo entra all'88°. Per questo quindi che cambia sempre un attaccante".