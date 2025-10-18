Federico Gatti potrebbe lasciare la Juventus nella prossima estate. Nonostante abbia un ruolo importante sia dentro che fuori dal campo, il centrale bianconero sarebbe nel mirino di diverse squadre inglesi che potrebbero effettuare un'offerta importante per strapparlo alla Vecchia Signora.

Pressing della Premier per Gatti

Il difensore classe '98 ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia, offrendo delle prestazioni di spessore. Le sue perfomance non sono passate inosservate con diverse società della Premier come West Ham e Crystal Palace che sarebbero pronte all'offensiva nella prossima sessione estiva di mercato.

Già lo scorso giugno, questi club avevano provato a intavolare una trattativa con la Juve ma senza successo. Tutto però potrebbe cambiare in estate, con la Vecchia Signora che potrebbe prendere in considerazione offerte da 30-35 milioni per poi reinvestire tale denaro e trattenere altri calciatori ritenuti fondamentali come Yildiz e Thuram. Al momento non si può parlare di trattative concrete ma di sondaggi da parte dei club inglesi che potrebbero intensificarsi nei prossimi mesi.

In caso di cessione di Gatti, il club bianconero ritornerebbe sul mercato per puntellare il pacchetto arretrato con diversi nomi sulla lista della dirigenza. Resta viva la pista Kalidou Koulibaly che potrebbe liberarsi a parametro zero dall'Al-Hilal, visto il contratto in scadenza a giugno.

Non tramonta neanche la candidatura di Mario Gila, valutato attorno ai 25-30 milioni dalla Lazio e nel mirino anche di Milan e Inter.

Cercasi centrocampista a gennaio, idea Andrey Santos dal Chelsea

Intanto in casa Juventus per gennaio uno dei tasselli mancanti è un centrocampista che possa essere una valida alternativa a Locatelli e Thuram. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza è quello di Andrey Santos che potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio. Il brasiliano classe 2004 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Maresca e potrebbe lasciare Londra per giocare con continuità. La Juve sta monitorando questa situazione e vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto.

Rimane da capire se il Chelsea prenderà in considerazione tale formula, oppure valuterà solo una cessione a titolo definitivo vicina ai 25 milioni.

Il 21enne brasiliano rappresenterebbe un buon colpo per il centrocampo bianconero, sia per il presente ma anche per il futuro. È infatti tecnico ed ha una buona velocità e visione di gioco, tutte caratteristiche che potrebbero far comodo a Tudor nel prosieguo della stagione.