Il futuro di Dusan Vlahovic pare sempre più lontano dalla Juventus. Il mancato rinnovo e la scadenza nel giugno 2026 sta aprendo nuovi scenari: il club bianconero sarebbe pronto a valutare offerte già a gennaio per non perdere il calciatore a parametro zero. Fra i diversi i club interessati ci sarebbe il Bayern Monaco, pronto a intavolare una trattativa inserendo il cartellino di Raphael Guerreiro come contropartita.

Possibile scambio Vlahovic-Guerreiro a gennaio

Il club tedesco è alla ricerca di un attaccante che possa essere un'alternativa di grande spessore ad Harry Kane, così da poter competere su tutti i fronti ed arrivare fino in fondo in Champions League.

L'obiettivo principale sarebbe proprio il numero nove della Juventus la cui valutazione si aggira attorno ai 10-15 milioni per gennaio. Stando ad alcuni rumors, il Bayern sarebbe pronto ad un'offerta a gennaio sottoforma di scambio con Raphael Guerreiro, esterno portoghese in scadenza giugno 2026 e che piace proprio alla Juventus per rinforzare le corsie laterali, zona del campo che necessita di qualche modifica. Per ora non si può parlare di una trattativa reale e concreta, ma qualcosa potrebbe muoversi nei prossimi mesi. Una mossa quella del Bayern che anticiperebbe la concorrenza del Barcellona e di alcuni club inglesi come Chelsea e Tottenham che vorrebbero acquistare Vlahovic a parametro zero in estate.

Guerreiro rappresenterebbe un ottimo colpo per il sistema di gioco di Tudor, vista la sua duttilità nel ricoprire più ruoli e la capacità tecnica su punizione e nel servire assist per i compagni. Un acquisto che permetterebbe anche un eventuale passaggio alla difesa a quattro: infatti il portoghese potrebbe svolgere sia il ruolo di terzino ma anche di esterno alto in un possibile 4-3-3.

Idea Muharemovic per la difesa, anche l'Inter sul centrale del Sassuolo

L'infortunio di Gleison Bremer ha cambiato i piani di mercato in casa Juventus. La dirigenza bianconera è infatti alla ricerca di un nuovo difensore che possa sostituire il brasiliano. Oltre ai vari Skriniar e Kim Min-Jae, il club juventino sta sondando anche profili di prospettiva come Tarik Muharemovic, ex bianconero che si sta ritagliando uno spazio importante con il Sassuolo di Grosso.

Forte fisicamente, bravo nella marcatura nell'impostazione. Il classe 2003 ha attirato diversi top club italiani tra cui la stessa Juventus che potrebbe riportarlo a Torino. Infatti, i bianconeri hanno il 50% sulla futura rivendita del 22enne bosniaco e quindi potrebbero acquistarlo a metà prezzo già nella finestra invernale. I bianconeri devono però battere la concorrenza dell'Inter che vorrebbero bloccare il giovane centrale per giugno come erede di Acerbi.