Manuel Locatelli potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Nonostante un ruolo importante sia dentro che fuori dal campo, il centrocampista italiano ha tanti estimatori in giro per l'Europa e potrebbe esser ceduto nella sessione invernale di mercato. Tra i club maggiormente interessati ci sarebbe il Chelsea pronto ad inserire il cartellino di Andrey Santos per arrivare al capitano della Vecchia Signora.

Il Chelsea non molla Locatelli, possibile scambio con Andrey Santos

I Blues e soprattutto il tecnico Enzo Maresca sono alla ricerca di un calciatore di qualità e geometria da affiancare a Caicedo, così da dare pulizia al gioco espresso dalla squadra.

Uno dei profili sotto osservazione è proprio Locatelli, che dopo aver respinto le offerte dall'Arabia, potrebbe lasciare Torino. La valutazione del centrocampista ex Sassuolo si aggira attorno ai 40-45 milioni con la Juve disposta a valutare un eventuale cessione solo per quella cifra. Stando ad alcuni rumors, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Andrey Santos come contropartita tecnica. Il brasiliano classe 2004 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Maresca e potrebbe risultare la pedina giusta per sbloccare l'affare. Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta tra i due club, ma di un sondaggio da parte del Chelsea che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

Andrey Santos rappresenterebbe un buon profilo per rinforzare la mediana a disposizione di Tudor. Il brasiliano può occupare sia il ruolo di play davanti alla difesa così da giocarsi il posto con Koopmeiners, ma anche la posizione di mezz'ala ed all'occorrenza di trequartista con capacità di inserimento.

Vlahovic può partire a gennaio, idea Panichelli per l'attacco

Altro snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è legato al futuro di Dusan Vlahovic che potrebbe lasciare Torino già a gennaio. Il bomber serbo è nel mirino di diversi top club come Barcellona e Manchester United, con il club bianconero che valuterà offerte attorno ai 20-25 milioni. Il possibile addio del serbo obbligherebbe la Vecchia Signora a ritornare sul mercato per puntellare il reparto offensivo con la dirigenza che sta già sondando diverse piste.

Tra i profili monitorati ci sarebbe anche quello di Joaquin Panichelli, ataccante argentino in forza al Strasburgo.

Il classe 2002 è la vera sorpresa di questo inizio di stagione in Ligue dove ha già siglato 8 reti in sette partite, con una doppietta al Psg. La Juve sta monitorando il 23enne argentino che ha una valutazione vicina ai 30-35 milioni. I bianconeri devono però battere la concorrenza del Milan che viste le difficoltà offensive potrebbe ritornare sul mercato per acquistare un nuovo centravanti.