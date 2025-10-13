Kenan Yildiz è uno dei calciatori più richiesti sul fronte calciomercato. Il talento della Juventus è nel mirino di diversi top club europei. Tra le società più interessate all'attaccante turco c'è il Manchester United che a gennaio potrebbe avanzare un'offerta alla Vecchia Signora inserendo nella trattativa il cartellino di Joshua Zirkzee come contropartita tecnica.

Lo United continua a monitorare Yildiz

Le qualità tecniche, unite alle prestazioni convincenti sul campo di Kenan Yildiz, avrebbero catturato l'attenzione del Manchester United, che starebbe cercando di capire i margini di manovra per aprire ad una trattativa reale con la Juventus.

Stando ad alcuni rumor di mercato, i Red Devils sarebbero pronti ad un'offerta tra i 50-60 milioni di euro più il cartellino dell'attaccante olandese Joshua Zirkzee come contropartita tecnica. Un'offerta complessiva di circa 90 milioni per convincere la Vecchia Signora a lasciar partire Yildiz e battere la concorrenza di altri top club europei. Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta, ma il forte interesse da parte dello United nei prossimi mesi potrebbe tramutarsi in certezza.

La Juve non ha alcuna intenzione di cedere Yildiz, e sarebbe a colloquio con l'entourage del calciatore per discutere del rinnovo di contratto.

Possibile cessione di McKennie a gennaio

Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus a gennaio.

Il contratto in scadenza nel giugno 2026 apre le porte ad un addio anticipato da parte del centrocampista texano, non più intoccabile per la dirigenza bianconera. Dopo i sondaggi in estate da parte di Roma e Milan, l'ex Schalke sarebbe finito nel mirino di diversi club di MLS che potrebbero intavolare una trattativa con la Vecchia Signora durante il mercato di riparazione. Il club bianconero prenderebbe in considerazione offerte da circa 7-8 milioni di euro, con l'obiettivo di non perdere il calciatore a parametro zero la prossima estate.

L'eventuale partenza di McKennie ed il futuro in bilico di Koopmeiners, aprirerebbero nuovi scenari in casa Juve con la dirigenza pronta a ritornare sul mercato per puntellare il centrocampo.

Uno dei nomi sul taccuino di Comolli è quello di Sergej Milinkovic Savic che presto potrebbe lasciare l'Al-Hilal, visto il contratto in scadenza nel giugno 2026. Viva anche l'ipotesi Frendrup, la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Difficile, ma non impossibile, la pista che porta a Davide Frattesi che potrebbe rinnovare con l'Inter.