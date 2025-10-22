Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X criticando duramente Igor Tudor per le lamentele palesate in conferenza stampa sul calendario proibitivo della Juventus. Un tema toccato sempre su X anche dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca.

Ravezzani non fa sconti a Tudor: 'Dopo cinque pareggi e un KO attaccarsi al calendario è ridicolo'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato sul proprio account X le ultime parole dette dal tecnico della Juventus Igor Tudor nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League che il club bianconero disputerà al Bernabeu: "La conferenza di Tudor pre Real è stata lunare.

Certo, se avesse incontrato squadre più deboli forse sarebbe stato più facile. Ma dopo 5 pareggi e un KO attaccarsi al calendario è ridicolo. Per inciso, con Como e Verona la Juve ha fatto un punto. A quando la pioggia?".

Le parole di Ravezzani fanno riferimento allo sfogo di Tudor in conferenza stampa e nello specifico a queste dichiarazioni:" Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario. Io sto vedendo tre partite di Champions con Borussia, Villarreal e Real. Poi in campionato Inter, Atalanta e Milan. Io poi mi baso sulle partite della squadra e in alcune abbiamo fatto anche grandi partite".

Il giornalista ha poi aggiunto un secondo commento dedicato al clamoroso KO incassato dal Napoli in Champions League: "Perde 6-2 contro il Psv che ha una squadra infinitamente più debole della sua e la prima cosa che dice è: i napoletani non devono essere presi per il culo.

Credo che il primo a non doverlo fare sia proprio Conte".

Juve, anche Mecca critica Tudor: 'Non si può sentire che in conferenza stampa un allenatore si lamenti del calendario'

Anche lo speaker Edoardo Mecca ha scritto un messaggio su X criticando aspramente le parole dette dal tecnico della Juventus in conferenza stampa: "Voglio bene a Tudor e credo che in questa situazione si stia prendendo tutte le colpe anche se le responsabilità sono di tutti ma non si può sentire in conferenza stampa un allenatore che si lamenta dei calendari. Anche perché la Juve dell’ultimo mese avrebbe vinto contro nessuno. A volte è meglio il silenzio".

Le parole di Mecca non sono passate inosservate a tantissimi tifosi della Juventus sul web: "D’accordo sulla forma ma in totale disaccordo sulla sostanza: se avesse avuto il calendario dell’Inter in campionato e UCL, staremmo parlando di rinascita bianconera" scrive un utente su X.

Un altro poi sottolinea: "Purtroppo vede un ambiente completamente slegato tra dirigenza, allenatore e giocatori. Io, dopo il no di Conte, ho voluto la conferma di Tudor ma ora noto che anche con i giocatori la sintonia sta scemando. Per non parlare di scelte tattiche come Kalulu a tutta fascia ad esempio".