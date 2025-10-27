Il giornalista Fabrizio Romano ha smentito su Youtube quelle voci che vorrebbero Zinedine Zidane fra i papabili candidati per sostituire Igor Tudor alla guida della Juventus.

Juventus, Fabrizio Romano: 'Zidane? Non ha intenzione di prendere una panchina a stagione in corso'

"Zidane sulla panchina della Juventus? Non mi risulta che abbia intenzione di subentrare in una squadra a stagione in corso. Il francese non ha un programma a breve termine e il suo obiettivo è quello di sedersi sulla panchina della nazionale quando Deschamps, un altro ex bianconero, lascerà l'incarico" queste sono le parole usate da Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato su Youtube.

Il giornalista ha poi aggiunto: "Chi sarà l'allenatore della Juventus? Dirlo oggi con certezza è ancora difficile ma il club bianconero sta lavorando ad un paio di opzioni sui quali bisogna fare chiarezza. Innanzitutto manterrei il nome di Raffaele Palladino perché è uno che alla Juventus ci ha giocato, perché è un tecnico in rampa di lancio che l'anno scorso ha fatto molto bene a Firenze. Le attuali difficoltà dei viola hanno permesso di rivalutare per molti l'operato svolto dal giovane tecnico. Quindi Palladino con il club gigliato ha mostrato di saper far giocare bene la squadra e di avere idee moderne che hanno permesso alla formazione toscana di battere in casa squadre del calibro della Juventus, dell'Inter o del Milan".

Romano ha proseguito: "Ovviamente quello di Palladino non è l'unico nome sulla lista della Juventus, c'é anche Luciano Spalletti. Il tecnico da Certaldo era stato contattato qualche settimana fa dall'Al-Ittihad ma aveva rifiutato per tenersi libera la porta rispetto a qualche opportunità più importante. Quindi se il progetto è quello giusto, Spalletti è un nome pronto a rientrare nel calcio italiano con la Juventus. Perciò sia lui che Palladino sono due nomi da tenere in considerazione per quanto riguarda il futuro della panchina della vecchia signora. Certo è che sono due profili completamente differenti".

Romano ha poi concluso: "Mancini? A me risulta che l'ex CT sia pronto a rientrare nel calcio, al netto del no che ha rifilato al Nottingham Forest.

Da quello che so, Mancini darebbe un'apertura alla Juventus ma a oggi non ci sono stati dei contatti diretti fra le parti. Quindi attualmente le cose sono ancora molto fredde".

Juve, i tifosi commentano le parole di Romano: 'Chi si prende la bega di allenare questa squadra?'

Le parole di Romano hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Ma chi si piglia la bega con questi giocatori? Non c'è centrocampo, manca un difensore centrale e Cambiaso è irriconoscibile. L'unica cosa da cambiare è la dirigenza, prima che la Juventus sia distrutta" scrive un utente su Youtube. Un altro poi chiede: "Ma perché, Zidane non può venire fino a che si libera la panchina della Francia?".