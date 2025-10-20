Il momento in casa Juventus non è dei più floridi e qualsiasi cosa faccia la società piemontese, diventa oggetto di critiche e aspre ingiurie da parte di una nutrita fetta del popolo bianconero. L'esempio lampante di questa teoria arriva direttamente dalla pagina social X del club torinese, dove oggi è stato annunciato con un post il rinnovo contrattuale fino al 2028 di Daniele Rugani. Il difensore toscano, considerato un calciatore affidabile e sul quale poter puntare nei momenti di bisogno, è stato quindi il tramite per tantissimi utenti web, che ancora adirati a causa della sconfitta incassata per 2 a 0 con il Como, hanno riversato la loro ira nei confronti della Juventus.

Juventus, l'ira dei tifosi sul post del rinnovo di Rugani: 'Società allo sbando'

Come accennato quindi, il post del rinnovo di Rugani è stato subissato da repliche al vetriolo di tantissimi tifosi della Juventus: "Dopo averlo prestato ovunque tra Rennes, Cagliari e Ajax e dopo che nessuno l’ha riscattato tra l’altro a cifre bassissime, voi che fate, lo rinnovate? Siete veramente incredibili. Annunciarlo poi dopo la figuraccia di ieri denota ancora di più la misera dimensione attuale" scrive un utente su X. Un altro, nel tentativo di salvaguardare la figura di Rugani, aggiunge: "Società allo sbando, non per il rinnovo di Rugani perché ci può anche stare, ma dare il ragazzo in pasto adesso quando la tifoseria e fuori de testa (con buona ragione) e da dilettanti.

Si poteva aspettare qualche giorno".

Un altro ancora poi sottolinea: "Un chiaro messaggio di continuità nella mediocrità dalla quale faremo fatica a tirarci fuori se la società non passa in mani competenti. Basta!". Mentre infine un utente domanda: "Nulla contro il rinnovo di Rugani, che considero un buon rincalzo, ma vi sembra furbo annunciarlo all'indomani di una sconfitta e 2 giorni prima di Real Madrid-Juventus?".

Juventus, il destino di Rugani è cambiato in pochi mesi

Nel giro di pochi mesi, il destino di Daniele Rugani ha vissuto una sorprendente inversione di rotta. In estate, infatti, il difensore toscano era finito nella lista dei partenti, con Comolli e soci pronti a cederlo per aprire nuove prospettive di mercato.

Tuttavia, l’inizio del ritiro e il feeling immediato instaurato con Tudor hanno completamente cambiato le carte in tavola. Il centrale classe ’94 ha saputo conquistare la fiducia del tecnico e della dirigenza con il suo atteggiamento silenzioso ma determinato, fino a guadagnarsi un rinnovo biennale che lo blinda a Torino. Una scelta particolare, se si considera il suo recente passato, ma che rappresenta un riconoscimento concreto alla professionalità, alla pazienza e all’umiltà di un giocatore che non ha mai smesso di credere nel proprio valore.