Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus avrebbe messo nel mirino Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista classe 2007 francese che milita fra le fila del Lille e viene considerato in patria il "nuovo Adrien Rabbit".

Calciomercato Juventus, Schira: 'Il dg bianconero Comolli segue Bouaddi, mediano considerato il nuovo Rabiot'

Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di un calciatore sul quale la Juventus avrebbe messo il mirino per le prossime sessioni di mercato: "La società bianconera sta seguendo un centrocampista molto forte, secondo me, Ayyoub Bouaddi, mediano classe 2007 che gioca già da un anno e mezzo in Ligue 1 con continuità e con la maglia del Lille.

La prima squadra a muoversi, era stato il Milan ad aprile, Moncada stravede per questo giocatore, poi è arrivato Tare che ha puntato su Jashari, Allegri ha voluto Rabiot, è arrivato Modric, insomma a centrocampo adesso il Milan è overbooking. Però il futuro di Bouaddi può essere comunque in Italia, lo segue la Juve che è non l'unica squadra interessata, perché sul ragazzi ci sono le big francesi, le big spagnole, tre squadre inglesi. Insomma, c'è il rischio di un'asta internazionale, ma la Juve ha grandi rapporti con il Lille, vedesi l'operazione Zeghrova".

Schira ha proseguito: "Attenzione perché è un 2007, giovane, futuribile, Comolli lo conosce bene nei tempi del Tolosa, è nei radar di Comolli da tempo, piace molto anche a Modesto.

La Juve quindi lo segue, che non significa comprare, altrimenti ogni società prenderebbe 20 giocatori all'anno, ma è un nome da tenere d'occhio e che ci appuntiamo. Perché comunque la Juve a centrocampo manca di qualcosa, magari non numericamente ma qualitativamente e Bouaddi, che viene considerato in Francia un nuovo Rabiot, potrebbe tamponare queste lacune. Il calciatore del Lille non è l'unico obiettivo, ma la Juve qualcosa a centrocampo e sulla fascia destra ho sensazione che possa farlo e magari già gennaio lo farà, quindi iniziamo a seguire i movimenti degli scout bianconeri".

Juventus, nella lista di Comolli ci sarebbero anche i nomi di Milinkovic e di Bernardo Silva

Seguendo proprio le ultime dichiarazioni di Schira, la Juventus non avrebbe solo un nome nella lista dei centrocampisti da seguire.

Da quello che risulta infatti, Comolli starebbe seguendo con attenzione lo sviluppo della vicenda Bernardo Silva, che in estate dovrebbe lasciare il City a parametro zero e quella di Sergej Milinkovic-Savic. L'ex Lazio, a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto con l'Al-Hilal, potrebbe tornare a giocare in Italia e non è da escludere che la Juve voglia provare ad anticipare tutti, prendendolo a gennaio.