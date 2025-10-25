Juve Stabia-Bari, gara valida per la 10ª giornata del campionato 2025/2026 di Serie B, è stata rinviata a data da destinarsi per decisione della Lega di B dopo che, nei giorni scorsi, la società campana era stata commissariata per presunte infiltrazioni mafiose.

Il commissariamento della Juve Stabia

La Juve Stabia, società di Serie B, è stata commissariata per presunte infiltrazioni mafiose nella gestione dei servizi legati alla squadra e allo stadio. La Direzione Nazionale Antimafia, in collaborazione con la Procura di Napoli e la Prefettura, ha accertato che alcuni settori della società, biglietteria, steward e sicurezza allo stadio, trasporti della squadra, eccetera, erano sotto l’influenza di clan locali, in particolare quelli di Castellammare di Stabia.

Gratteri ha affermato: "I calciatori dovevano solo giocare, al resto ci pensava la mafia".

Il provvedimento ha portato all’ingresso di amministratori giudiziari, con l’obiettivo di garantire trasparenza e regolarità nella gestione della società. La Juve Stabia ha precisato che soci e management non risultano coinvolti e che le attività sportive continueranno. Tuttavia, le autorità hanno richiesto misure straordinarie per salvaguardare sicurezza e ordine pubblico durante gli eventi sportivi.

Juve Stabia, gara rinviata

La prima conseguenza concreta riguarda la partita Juve Stabia-Bari, valida per la 10ª giornata del campionato 2025/2026 di Serie B, originariamente prevista per mercoledì 29 ottobre.

La Lega Nazionale Professionisti B, su indicazione del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Napoli, ha disposto il rinvio della gara a data da destinarsi, in attesa che gli amministratori giudiziari possano garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni.

Il rinvio impatta anche sul Bari, che dovrà riorganizzare preparazione atletica e logistica, e sui tifosi, costretti a vivere l’incertezza su una sfida attesa. Sul piano sportivo, la sospensione della gara dimostra quanto eventi extra-campo possano incidere sul calendario e sul rendimento delle squadre.

Sport italiano in crisi

Ma il caso Juve Stabia va oltre il campo: mette in luce questioni di legalità e immagine.

Lo sport non è isolato dalla società: quando un club diventa veicolo di potere criminale, ne risente l’intera comunità. La vicenda evidenzia la necessità di controlli più rigorosi nel calcio professionistico, a tutela dei tifosi, dei calciatori e della credibilità del sistema.

Ora la sfida della Juve Stabia sarà doppia: garantire una gestione trasparente e sicura, e riprendere la stagione sportiva senza ulteriori interferenze.