Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Ambrosini ha parlato a Cronache di spogliatoio della Juventus e di quello che oramai sembrerebbe l'imminente arrivo di Luciano Spalletti. Del toscano e del suo rapporto coi tifosi bianconeri ha scritto su X anche lo speaker Edoardo Mecca.

Juve, Ambrosini: 'Spalletti può alleggerire la maglia bianconera a molti calciatori'

L'ex calciatore Massimo Ambrosini è stato intervistato ai microfoni della trasmissione Cronache di spogliatoio e parlando della Juventus e dell'oramai imminente arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina dei bianconeri ha detto: "La presenza del toscano garantirebbe ai calciatori di togliersi quella responsabilità di dover rappresentare un club che per qualcuno è troppo più grande.

Diciamo, Spalletti si assume una responsabilità comunicativa che magari molti calciatori della Juventus in questo momento fanno fatica ad assumersi e in questo verrebbero sgravati da questa responsabilità e gli alleggerirebbero probabilmente anche la maglia che indossano".

Ambrosini ha proseguito: "La stessa cosa che ha fatto anche Allegri: tante volte il livornese negli scorsi anni si è sobbarcato molte cose grazie al suo personaggio e alla sua carriera che hanno permesso ai calciatori di sentirsi un po' più protetti, probabilmente alleggeriti. Poi dobbiamo sempre considerare che la Juventus è una a parte e questo viene gravato anche dagli ultimi 5 anni della squadra. Tutto ciò fa si che il calciatore bianconero medio abbia sempre nei confronti dei tifosi un carico di responsabilità che se non è supportato dalla società è complicato da reggere.

Spalletti è un grande allenatore e ha molta personalità quindi i calciatori sanno che quando lui va a parlare lo fa per loro conto e sanno che di fronte a tutti li proteggere fino alla morte. Quindi anche se hanno fatto male, verranno tutelati e non avranno bisogno di sentire la necessità di reclamare nulla, perché c'é qualcuno più alto in grado di loro e più grande che sa quello che fa".

Juve, Mecca: 'Mi auguro che i tifosi riescano a compattarsi vicino a Spalletti'

Anche lo speaker Edoardo Mecca ha scritto la sua su X in merito all'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus: "Al netto di tatuaggi e squadre allenate in passato, mi auguro che tutti i tifosi della Juve riescano a compattarsi e a sostenere Spalletti, che in questo momento rappresenta la migliore scelta possibile e uomo di esperienza che possa cercare di cambiare la rotta ad una squadra finita in un buco nero da anni.

Siamo ad ottobre e la stagione è ancora lunghissima, anche se le possibilità di errori saranno ridotte al minimo. Lasciamo lavorare Spalletti in santa pace, sperando che la società lo sostenga in toto. Forza Luciano, buon lavoro".