Dusan Vlahovic è tornato a trascinare la Juventus con una prestazione da vero leader nella vittoria contro l’Udinese. L’attaccante serbo non solo ha ritrovato il gol, ma ha mostrato determinazione, grinta e voglia di essere protagonista in un momento delicato per la squadra. La prestazione ha riacceso i riflettori sul suo futuro, che resta tutt’altro che scontato. Dopo settimane di silenzio, il nome di Vlahovic torna infatti al centro delle discussioni, soprattutto per quanto riguarda il possibile rinnovo con la Juventus, tema tutt’altro che semplice.

A parlarne è stato Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, dove ha analizzato con attenzione la situazione legata al numero 9 bianconero. Il giornalista ha spiegato come, nonostante il contratto in scadenza e le voci di mercato, ci possa ancora essere uno spiraglio per un accordo tra le parti: “Se la Juve, visto che lo stesso Comolli aveva detto ‘Parliamo con Vlahovic’, un rapporto aperto, sereno, tranquillo, eccetera, dovesse decidere di fargli una proposta o sì, comunque di gli facesse capire che per esempio a Spalletti avere Vlahovic l’anno prossimo piacerebbe, allora quell’1% di possibilità potrebbe allargare la sua percentuale. Cosa si dice in questi casi qua? Mai dire mai. Chi vivrà vedrà, ma noi dobbiamo vivere intensamente questi giorni cercando di capire e lo faremo se, dietro quel mai dire mai, c’è qualche cosa o se è una frase nella quale Dusan Vlahovic, come facciamo un po’ tutti, si è rifugiato”.

Le parole di Balzarini

Il riferimento di Balzarini è proprio alle parole pronunciate dallo stesso Vlahovic dopo la partita contro l’Udinese. Interrogato sul suo futuro, l’attaccante serbo ha infatti lasciato aperta ogni possibilità, dicendo semplicemente: “Mai dire mai”.

Il futuro di DV9 resta quindi incerto. Da un lato c’è la volontà della Juventus di non perdere a parametro zero un giocatore di valore assoluto, dall’altro la consapevolezza che un rinnovo richiederebbe uno sforzo economico importante. Vlahovic, dal canto suo, sembra concentrato sul campo, ma non è escluso che possa valutare anche altre strade se non dovessero arrivare segnali chiari da parte del club.

Proprio su questo punto, Balzarini ha aggiunto un dettaglio: “Attenzione a Milano perché un Vlahovic così in scadenza, ripeto, mi fa dire attenzione a Milano”.

Vlahovic si candida per Cremona

Nel frattempo, in casa bianconera l’attenzione si sposta già alla prossima partita, quella contro la Cremonese. Il 1º novembre sulla panchina della Juventus ci sarà Spalletti, il quale sarà chiamato a decidere chi guiderà l’attacco. Dopo la prova convincente contro l’Udinese, Vlahovic si candida con forza per una maglia da titolare. Il tecnico, però, dovrà valutare anche il modulo con cui ripartire: non è escluso che già da questa gara possa varare il 4-2-3-1, per dare maggiore equilibrio e sfruttare al meglio le qualità dei suoi elementi offensivi.