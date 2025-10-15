Secondo quanto scritto su X dal giornalista Graziano Campi, l'attaccante della Juventus Kenan Yildiz avrebbe chiesto al club bianconero un adeguamento di contratto da circa otto milioni di euro netti a stagione. Una cifra molto importante, soprattutto se confrontata con quanto percepisce attualmente il classe 2005, vale a dire 1,5 milioni.

In casa Juventus bollono in pentola diverse situazioni fra cui emerge con prepotenza il rinnovo contrattuale di Kenan Yildiz.

Un argomento caldo per l'importanza del calciatore in questione, di cui ha scritto su X anche il giornalista sportivo Graziano Campi: "Lo dissi un mese fa e lo ripeto: Yildiz vuole otto milioni netti a stagione. Che poi siano ripartiti su parte fissa, variabile e commissioni al padre poco conta. Tra i giovani del campionato italiano vedo solo tre giocatori a quel livello: Yildiz, Nico Paz e Soulè".

Una richiesta, quella ipotizzata da Campi, che se venisse confermata avvalorerebbe le ambizioni davvero alte di un calciatore che a oggi percepisce circa un milione e mezzo di euro a stagione. Una cifra bassa se paragonata al valore del turco e a quanto da in campo, che però verrebbe quintuplicata se la Juve scendesse a patti con gli agenti del classe 2005 accettando la loro offerta.

Campi, in un secondo post ha poi scritto della situazione difensiva della Juventus e dei cambi tattici che il club potrebbe dover prendere in considerazione a causa dell'infortunio al menisco che terrà fuori dai campi Gleison Bremer per circa due mesi: "Senza il brasiliano e Cabal, qualcuno parla di difesa a quattro. Quando ti manca il difensore più forte, meglio mettere un difensore in più, non uno in meno. L'arretramento a terzino di Kalulu rinforzerebbe il lato destro, ma l'accentramento di Kelly indebolirebbe quello sinistro".

Infine il giornalista ha sottolineato: "Non è un caso che Thiago Motta chiese due mancini per sistemare la difesa a quattro dopo gli infortuni di Cabal e Bremer. Cambiaso in una difesa a quattro non è proponibile".

Fino a qualche settimana fa il rinnovo fra Juventus e Yildiz sembrava una cosa scontata, in quanto entrambe le parti avevano sempre professato la volontà di continuare insieme. Da qualche giorno però, tira un'aria più rarefatta per la differenza fra domanda e offerta. I bianconeri infatti avrebbero messo sul piatto un prolungamento con annesso adeguamento economico da 4.5 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Una cifra inferiore rispetto a quella che vorrebbe il turco.