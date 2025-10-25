La Juventus sta vivendo un momento particolarmente delicato della stagione. Dopo la sconfitta contro il Como, sono piovute numerose critiche nei confronti della squadra e del tecnico Igor Tudor, chiamato a risollevare un gruppo che appare in difficoltà sia sul piano dei risultati che della fiducia. L’ulteriore passo falso arrivato a Madrid, nella sfida di Champions League contro il Real, ha rischiato di alimentare il malumore, ma la buona prestazione offerta al “Santiago Bernabéu” ha in parte cambiato la percezione. I bianconeri, infatti, hanno tenuto testa ai campioni d’Europa, creando anche diverse occasioni per pareggiare.

È per questo che, nelle ultime ore, le critiche sembrano essersi leggermente attenuate.

Sul futuro dell’allenatore croato è intervenuto Niccolò Ceccarini, firma di Tuttomercatoweb, che ha spiegato come la posizione di Tudor sia oggetto di riflessioni interne ma non ancora a rischio imminente: “Sostituirlo nel caso non sarebbe facile. La Juventus, però, ha fiducia che Tudor possa risolvere la situazione”. Una frase che lascia intendere come, nonostante la delusione per i risultati, la società voglia concedere ancora tempo e spazio al tecnico per raddrizzare la rotta.

Le parole di Niccolò Ceccarini

Il prossimo appuntamento contro la Lazio, tuttavia, rappresenterà un crocevia fondamentale. La Juventus ha bisogno di tornare subito al successo per ritrovare entusiasmo e consolidare la fiducia nell’allenatore.

In caso contrario, la posizione di Tudor potrebbe davvero diventare pericolante. Ceccarini ha chiarito il punto: “È evidente che serva un successo per ripartire. Se le cose non dovessero cambiare la società potrebbe cominciare a fare delle riflessioni”. Un messaggio chiaro, che suona come un ultimatum in vista della sfida dell’Allianz Stadium.

Se il club dovesse essere costretto a prendere in considerazione un cambio in panchina, le alternative non sarebbero numerose. Il mercato degli allenatori, infatti, offre poche soluzioni di livello. Ceccarini ha delineato i possibili profili: “Gli allenatori a oggi disponibili sono Spalletti, Mancini per quanto riguarda quelli più esperti, poi tra i giovani c’è Palladino”.

Si tratta di nomi importanti, ma anche difficili da raggiungere, specie a stagione in corso. Per questo motivo, la dirigenza spera che Tudor riesca a invertire la tendenza e a ritrovare quella solidità che aveva contraddistinto la squadra nelle prime uscite.

Si cerca un esterno

Nel frattempo, la Juventus guarda già al futuro e al mercato di gennaio. Oltre alla questione allenatore, la società sta valutando come intervenire per rinforzare la rosa in alcune zone chiave. In particolare, la mancanza di alternative sugli esterni è diventata un problema evidente. Tudor, sulla fascia destra, ha spesso dovuto adattare Kalulu, mentre Joao Mario ha trovato poco spazio. Per questo, la dirigenza si sta muovendo per individuare profili adatti al gioco del tecnico croato.

Tra i nomi più apprezzati c’è quello di un giocatore che Tudor conosce bene, come ricordato da Ceccarini: “Un altro giocatore che piace molto è Clauss del Marsiglia. Tudor lo conosce bene per averlo già allenato in Francia”.

In attesa di capire se arriveranno nuovi rinforzi o cambiamenti più profondi, la Juventus è chiamata a dare risposte sul campo. Contro la Lazio, la Vecchia Signora dovrà dimostrare di saper reagire e di credere ancora nel progetto di Tudor. Solo i risultati, ora, potranno riportare serenità a un ambiente che ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità.