Archiviata la vittoria per 3-1 contro l’Udinese, in casa Juventus non c’è tempo per godersi troppo il successo. Il presente si mescola subito al futuro, e quel futuro porta un nome preciso: Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è atteso nella giornata di oggi per la firma del contratto che lo legherà al club bianconero per i prossimi otto mesi, dopo l’esonero lampo di Igor Tudor avvenuto lunedì mattina.

Juventus, una scelta prudente dovuta alle turbolenze degli ultimi mesi

Una scelta forte, quasi obbligata, quella della società piemontese, che dopo settimane di turbolenze interne e risultati altalenanti ha deciso di affidarsi a uno degli allenatori più esperti e carismatici del panorama italiano.

Spalletti, reduce dalla deludente parentesi con la Nazionale, sembra pronto a rimettersi in gioco per cancellare la macchia lasciata dall’Europeo e tornare protagonista in un club di primo livello.

Nel contratto che legherà il tecnico alla Juventus fino al termine della stagione dovrebbe essere prevista una postilla cruciale: qualora la squadra dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, l’accordo si rinnoverebbe automaticamente almeno fino al 2028. Una clausola che, di fatto, rappresenta una scommessa per entrambe le parti: la Juventus punta su un allenatore capace di ricostruire in tempi rapidi un’identità di gioco, mentre Spalletti accetta il rischio di legare il proprio futuro a un obiettivo tutt’altro che scontato.

Juventus, 3 allenatori a libro paga: un record negativo per la società bianconera

La situazione economica del club, inoltre, ha avuto un peso determinante nella scelta di optare per un contratto a breve termine. A bilancio, la Juventus deve ancora sostenere i costi di Thiago Motta, che percepirà 4,5 milioni di euro fino al 2027, e di Igor Tudor, tuttora a libro paga fino al termine della prossima stagione. Da qui la necessità di non aggiungere un ulteriore impegno pluriennale.

Per Spalletti si tratta di una sfida ad alto rischio, considerando la posizione di classifica attuale dei bianconeri e una concorrenza in Serie A più agguerrita che mai. Ma la voglia di riscatto, si sa, è un carburante potente.

Dopo l’amarezza vissuta con la Nazionale, il tecnico toscano è pronto a ripartire da Torino, consapevole che, in otto mesi, si gioca molto più di una semplice qualificazione europea: si gioca la possibilità di riaccendere la fiamma della sua carriera e restituire alla Juventus l’anima vincente che sembra essersi smarrita.

Oggi, più che mai, in casa bianconera è tempo di guardare avanti. Il passato si archivia con una vittoria, ma il futuro comincia adesso. E porta una firma ben precisa: quella di Luciano Spalletti.