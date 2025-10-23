Nella sconfitta per 1-0 incassata dalla Juventus contro il Real Madrid in Champions League spicca una nota dolente oltre al risultato, la prestazione di Lois Openda. Il calciatore, inserito da Tudor a gara in corso, non è stato in grado per l'ennesima volta di incidere, sbagliando anzi una conclusione apparentemente semplice che avrebbe potuto regalare un pareggio insperato ai bianconeri.

Openda spreca contro il Real Madrid l'occasione del pareggio e fa aumentare i dubbi su di lui

Di tutti gli acquisti offensivi messi a segno dalla Juventus durante l’ultima sessione di mercato estiva, quello che finora sta rendendo meno è, paradossalmente, anche il più costoso: Lois Openda.

Arrivato in extremis dal Lipsia per una cifra superiore ai 42 milioni di euro, il belga avrebbe dovuto rappresentare il colpo di qualità per completare l’attacco bianconero, ma il suo impatto fino a questo momento è stato ben lontano dalle aspettative.

Impiegato con il contagocce da Igor Tudor, appena sei presenze e 220 minuti complessivi tra campionato e Champions League, Openda non è ancora riuscito a trovare la via del gol né a fornire un assist ai compagni. Un dato che pesa, soprattutto se confrontato con il costo del cartellino messo a reperto dalla società piemontese.

Eppure, le occasioni per mettersi in mostra non sono mancate. L’episodio simbolo è arrivato proprio nella gara di Champions contro il Real Madrid, quando l’attaccante belga si è trovato a tu per tu con il portiere dopo un ottimo assist di David.

Invece di affondare con decisione, Openda ha calciato con troppa leggerezza, permettendo al difesa spagnola di intervenire e salvare una rete che sembrava già scritta.

Un errore che potrebbe costare caro alla Juventus, in quanto un'eventuale rete avrebbe permesso ai bianconeri di pareggiare il match, poi perso per 1 a 0 e di tornare a Torino con un punto davvero pesante incassato in uno stadio leggendario come il Bernabeu.

Openda, un mistero ancora da decifrare per l'ambiente bianconero

Lo spezzone di gara di Openda contro il Real Madrid fotografa bene il momento del classe 2000: fisicamente non ancora del tutto brillante e poco incisivo mentalmente, quasi timido nel cercare la giocata decisiva.

Tudor continua a inserirlo a partita in corso, consapevole che il giocatore ha bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e ai ritmi tattici della Serie A, ma la pazienza dell’ambiente juventino non è infinita.

Per ora, Openda resta un mistero da decifrare: il colpo da oltre 40 milioni che non ha ancora trovato la scintilla giusta per accendersi.