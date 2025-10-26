La Juventus resta vigile sul futuro di Mario Gila, uno dei profili difensivi più interessanti della Serie A. Il centrale della Lazio, in scadenza di contratto nel giugno 2027, non avrebbe ancora trovato un accordo per il rinnovo e la trattativa con il club biancoceleste sembrerebbe essersi arenata. Un segnale che apre la porta a una possibile partenza già nella prossima estate.

Juventus, un'occasione di mercato ghiotta sul piano dei costi

Gila, arrivato nella capitale nel 2022 dal Real Madrid, ha compiuto una crescita costante, conquistando un ruolo da titolare e attirando l’attenzione di diversi club italiani ed esteri.

L’investimento della Lazio da circa 6 milioni di euro potrebbe trasformarsi in una plusvalenza importante: un’eventuale cessione superiore ai 20 milioni garantirebbe infatti un guadagno significativo, nonostante il 50% sulla futura rivendita ancora spettante al club spagnolo.

Dal punto di vista economico, il difensore classe 2000 percepisce attualmente uno stipendio base di 500 mila euro, cifra che non riflette più il suo valore di mercato. Lo stesso Gila sarebbe intenzionato a compiere un salto di qualità anche sul piano salariale, e le proposte ricevute da altri club sembrano andare in quella direzione. La Lazio, pur offrendo un raddoppio dell’ingaggio, è consapevole delle difficoltà nel trattenere il giocatore di fronte a offerte più sostanziose.

Tra le società più interessate ci sarebbe proprio la Juventus, che monitora da tempo il difensore. Il direttore generale Comolli sarà quindi presente sugli spalti in occasione del match dell'Olimpico che si giocherà questa sera fra la Lazio e la compagine bianconera.

Un'asta di mercato tutta italiana che può coinvolgere pure l'Inter

In questa corsa, però, non mancano gli ostacoli: l’Inter osserva con attenzione la situazione, complice il legame tra gli agenti di Gila e quelli di Lautaro Martínez. Il rischio che si accenda una vera e propria asta è concreto.

Per la Juventus, tuttavia, l’operazione rappresenta un’occasione: un difensore giovane, con esperienza internazionale, dal peso economico abbordabile e già rodato nel contesto della Serie A.

Tutti elementi che fanno di Mario Gila un nome destinato a scalare rapidamente le liste di gradimento del club bianconero.

Gila, concretezza e aggressività per un calciatore già maturo

Mario Gila non è un difensore spettacolare, ma uno che difficilmente sbaglia posizione. Legge bene le situazioni, anticipa l’avversario e sa impostare l’azione con pulizia. È un giocatore che unisce la concretezza tipica dei centrali spagnoli cresciuti nella scuola del Real a una crescente aggressività maturata in Serie A.