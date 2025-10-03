È tutto pronto per il grande classico del calcio italiano. Domenica 5 ottobre alle 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus ospita il Milan nella sesta giornata di Serie A 2025/26. Una sfida che promette spettacolo e punti pesanti per la corsa in classifica, con entrambe le squadre pronte a schierare il meglio a disposizione. In casa Milan resta l’allarme per Tomori, che continua ad allenarsi a parte: in difesa è pronto De Winter. A sinistra si prepara Bartesaghi, chiamato a sostituire lo squalificato Estupiñan, mentre in avanti salgono le quotazioni di Gimenez accanto a Pulisic.

Sul fronte Juventus, Tudor deve fare i conti con l’emergenza: in Champions si è fermato Cabal (stop di almeno due settimane), ma il tecnico spera di recuperare Bremer e Thuram per la supersfida con i rossoneri.

Probabili formazioni di Juventus-Milan

Juventus (3-4-2-1):

Di Gregorio (16); Gatti (4), Bremer (3), Kelly (6); Kalulu (15), Locatelli (5), Thuram (19), Cambiaso (27); Adzic (17), Yildiz (10); Openda (20).

Milan (4-3-3):

Maignan (16); De Winter (5), Gabbia (46), Pavlović (31), Bartesaghi (33); Saelemaekers (56), Fofana (19), Modrić (14), Rabiot (12); Gimenez (7), Pulisic (11).

Tudor ha dovuto fare a meno di Bremer e Thuram contro il Villarreal, ma conta di riaverli a disposizione per la sfida con il Milan.

In Champions si è fermato Cabal: lesione di medio grado al bicipite femorale destro, stop di almeno due settimane. Sul fronte rossonero, Tomori continua a lavorare a parte e la sua presenza dal primo minuto si fa sempre più difficile: in difesa è pronto De Winter. In attacco salgono le quotazioni di Gimenez accanto a Pulisic, mentre sulla corsia sinistra la novità è Bartesaghi, chiamato a sostituire lo squalificato Estupiñan.

Quote del match: leggero favore per il Milan

I bookmaker vedono una sfida equilibrata, ma con un lieve vantaggio per il Milan.

William Hill quota la vittoria della Juventus a 2.62, il pareggio a 3.10 e il successo del Milan a 2.75. Pareri simili da Bet365, che offre la vittoria casalinga a 2.70, come il 2.70 per il Milan e 3.20 per il pareggio. I ragazzi di Allegri sono leggermente favoriti, ma il match è apertissimo.

Statistiche dei giocatori chiave

Khéphren Thuram: il giovane centrocampista della Juventus, Thuram, è uno degli uomini più in forma dei bianconeri.

Con una media voto di 7.22, si è reso protagonista di 5 apparizioni stagionali, accumulando 385 minuti di gioco. Con 239 passaggi complessivi e un'accuratezza significativa, ha conferito stabilità al centrocampo bianconero, oltre a contribuire con un gol e un assist.

Kenan Yildiz: l'attaccante turco, Yildiz, ha dimostrato di essere uno degli uomini chiave per la Juventus, con una valutazione di 7.64 derivata da 5 partite giocate e un totale di 448 minuti in campo. Con un gol e 3 assist, ha mostrato le sue capacità offensive, rendendosi pericoloso con 7 tiri in porta, 5 dei quali nello specchio.

Christian Pulisic: l'americano del Milan ha iniziato alla grande questa stagione di Serie A. Con una fantastica media di 7.94, si è distinto con 4 reti e 2 assist in 5 presenze.

La sua capacità di creare occasioni offensive sarà fondamentale per il Milan contro una difesa bianconera sempre coriacea.

Luka Modrić: veterano di lusso, Modrić continua a illuminare il centrocampo rossonero anche alla veneranda età di 40 anni. Con una media valutativa di 7.66, ha orchestrato il gioco con 328 passaggi totali e un apporto difensivo non indifferente, 9 tackle e 10 intercetti, confermando di essere ancora un fulcro per la squadra di Allegri.
