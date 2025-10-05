Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 20:45, Torino si prepara a vivere la notte di Juventus–Milan, una delle sfide storiche del calcio italiano. All’Allianz Stadium, due squadre in salute e in piena corsa scudetto si affrontano nella sesta giornata di Serie A. Da una parte la Juventus di Igor Tudor, ancora imbattuta e forte di una difesa che finora ha subito pochissimo. Dall’altra il Milan di Massimiliano Allegri, in serie positiva da quattro gare e determinato a confermare la candidatura tra le pretendenti al titolo.

Juventus, solidità e pragmatismo come punti di forza

Nelle prime cinque giornate di Serie A i bianconeri non hanno ancora perso, hanno subito appena cinque gol e ne hanno segnati nove, costruendo la propria forza sulla compattezza difensiva. Igor Tudor, subentrato a marzo, ha restituito equilibrio a un gruppo che nella prima parte della scorsa stagione aveva mostrato troppi alti e bassi. Il suo credo è semplice: blocco corto, intensità costante, coperture precise.

Nonostante i vari pareggi delle ultime settimane, la Juve concede poco. È una squadra che non si vergogna di difendere bassa quando serve, ma che sa ripartire con velocità grazie alla mobilità del suo reparto offensivo.

Alla vigilia del match Tudor ha insistito molto sull’aspetto mentale: “Il Milan è un avversario completo, serviranno pazienza e lucidità”.

Milan, Allegri ritrova equilibrio e consapevolezza

Il Milan si presenta a Torino con il vento in poppa. Dopo un inizio di stagione complicato, i rossoneri hanno trovato la loro dimensione. Quattro vittorie consecutive in Serie A hanno rilanciato le ambizioni e restituito certezze a un gruppo che Allegri ha riportato sulla via della concretezza.

Il Milan ha imparato a vincere anche senza dominare, alternando il possesso ragionato alle verticalizzazioni rapide. Davanti, Allegri ha costruito un attacco versatile. Il Milan arriva in fiducia, ma sa che l’Allianz Stadium è un campo ostico. Allegri, che conosce bene l’ambiente bianconero, ha chiesto ai suoi lucidità e freddezza alla vigilia: “Contro la Juve non basta giocare bene, serve pensare meglio.”

Cosa aspettarsi: equilibrio e dettagli

È difficile immaginare una partita spettacolare, più facile prevederne una intensa e ragionata.

Juventus–Milan è stata storicamente spesso una sfida che si è decisa su un episodio, una disattenzione, un guizzo. Entrambe le squadre puntano sulla solidità e sulla pazienza: nessuna si scoprirà troppo e nessuna vorrà perdere equilibrio. D'altronde i punti in palio in questa sfida sono particolarmente pesanti per la classifica e nessuno può permettersi di perdere.