Juve, Padovano: 'A questa società manca passione e penso che i giocatori questo lo percepiscano'

L'ex calciatore Michele Padovano, intervistato da Juventibus, ha parlato del momento negativo che sta attraversando il club bianconero: "Secondo me manca la passione a questa società. Io mi ricordo che, quando entravano negli spogliatoi persone come l’avvocato Agnelli, Umberto o Andrea, che all’epoca era un ragazzino, noi questa passione la percepivamo in maniera importante.

Se c’è questo da parte dei giocatori l’obiettivo lo puoi raggiungere, diversamente fai fatica. Un altro esempio è stato quello del primo anno di Antonio Conte: arrivò in una Juventus dove c’erano dei mostri sacri come Del Piero, Buffon e Chiellini. Erano reduci da un settimo posto, quindi il tecnico – riferendosi ai leader – li spronò a far tornare la Juventus dove meritava di stare. Ha riportato senso di appartenenza e passione, quella che mancava e che oggi mi sembra mancare".

Padovano ha proseguito: "Oggi non vedo neanche dei leader che possano raccontare agli altri cosa significa indossare quella maglia. Quindi la vedo dura e c’è molto, molto lavoro da fare. Tenere Tudor? Dipende dai risultati, però è chiaro che, se questo trend dovesse continuare, è normale che la società guardi altrove per trovare un altro allenatore.

Mi dispiace per Igor, perché per lui questa poteva essere un’opportunità davvero importante. In ogni caso aspettiamo, perché alla Continassa – come è noto – non amano i cambi in corsa, ma è anche vero che Comolli ha avallato nella sua carriera diversi esoneri. Quindi le cose un po’ cozzano fra di loro. Io mi auguro che Tudor riesca a trovare il bandolo della matassa, a patto però che si vedano risultati diversi".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Padovano: 'Questa società non è all'altezza'

Le parole di Padovano hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus: "Padovano ha detto tutto sul vero problema che ha questa società e squadra. Non c’è una società all’altezza del suo passato, quello di cui si stanno accorgendo tutti.

La squadra è la coda finale di qualcosa che funziona o non funziona, a questi ragazzi va trasmessa la juventinità e vincere è l’unica cosa che conta", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Grande l’avvocato Agnelli e Umberto, ridateci la nostra Juventus e la nostra passione".