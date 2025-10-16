La Juventus è al lavoro per blindare il futuro di Kenan Yildiz, una delle stelle più promettenti della nuova generazione bianconera. Il club considera l’attaccante turco un punto fermo del proprio progetto tecnico e sta cercando di raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto. La volontà della società è chiara: trattenere a lungo un talento che ha già dimostrato maturità e personalità nonostante la giovane età. A confermare i contatti in corso è stato il giornalista Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube. L’esperto di calciomercato ha spiegato nel dettaglio lo stato della trattativa: “Ci sono delle differenze economiche, come è normale che sia, è una trattativa, è una negoziazione che sta andando avanti.

C’è già un altro appuntamento in agenda per parlarsi tra la Juventus e l’entourage di Yildiz per capire come provare a colmare queste distanze, come provare ad avvicinarsi. Nel frattempo Yildiz è assolutamente concentrato sulla Juve. Nulla sta accadendo nell’ottica che ci sia qualcosa di concreto oggi con altre squadre. Oggi Yildiz parla con la Juventus. Punto. Che le altre squadre siano attente è assolutamente così. Ve l’abbiamo detto da tempo, soprattutto la Premier stanno monitorando la situazione, ma oggi lo stato dell’arte è una trattativa che continua tra Yildiz e la Juventus per la questione contratto.”

Tante pretendenti per Yildiz

Le parole di Romano evidenziano una situazione di fiducia reciproca tra le parti, pur con alcune differenze ancora da colmare sul piano economico.

Yildiz resta concentrato sul campo e sulla Juventus, mentre la dirigenza continua a dialogare con il suo entourage per definire i dettagli dell’accordo. Il giornalista ha poi sottolineato l’interesse crescente dei top club europei: “È normale, è assolutamente normale quando ci sono giocatori così forti, soprattutto così giovani, è normale attrarre l’attenzione dei grandi club, soprattutto dall’Inghilterra, oggi si è parlato anche di Barcellona, di altre squadre, a me risulta che soprattutto dall’Inghilterra siano pronti veramente a considerare Yildiz per il 2026, ma va rispettata la Juventus in questa storia.”

Nonostante le attenzioni provenienti da Premier League e Liga, la Juventus rimane determinata a trattenere il suo numero 10.

La società, come ribadito ancora da Romano ,mantiene un filo diretto e costante con chi gestisce gli interessi del giocatore: “La Juventus adesso rimane in costante contatto con le persone che si occupano del futuro di Kenan Yildiz, con l’entourage di Kenan Yildiz. Questi contatti chiaramente sono frequenti.”

Yildiz pronto a trascinare la Juventus

Nel frattempo, Yildiz è tornato a Torino dopo gli impegni con la nazionale turca, dove ha confermato il suo straordinario momento di forma. Con la Turchia ha infatti segnato tre gol in due partite e adesso spera di ripetersi anche in bianconero. Alla Continassa, l’attaccante ha ritrovato il gruppo di Igor Tudor, pronto a puntare ancora su di lui in vista della prossima gara di campionato.

Contro il Como, Yildiz sarà titolare, mentre resta da sciogliere il nodo relativo al centravanti. Tudor sta valutando chi schierare dal primo minuto tra Vlahovic, Openda e David, in un ballottaggio aperto che verrà risolto solo a ridosso del match. La Juventus, dunque, guarda avanti con ottimismo: il rinnovo di Kenan Yildiz è una priorità assoluta e il club confida di raggiungere presto un’intesa definitiva per blindare il talento turco, simbolo della nuova era bianconera.