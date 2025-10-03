Le ultime prestazioni della Juventus, tra campionato e Champions, non hanno convinto parte della tifoseria bianconera. Alcuni media hanno persino ipotizzato un possibile cambio di allenatore. Fabrizio Romano tramite il proprio canale Youtube ha commentato l'argomento dicendo: “Per quanto riguarda Tudor, a me non risulta che la Juve abbia iniziato alcun tipo di conversazione con altri allenatori”.

Le parole di Romano

Un chiarimento che sembra ribadire la volontà della dirigenza bianconera di andare avanti con Tudor, nonostante le difficoltà delle ultime settimane.

I bianconeri, infatti, hanno raccolto quattro pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, un ruolino che ha inevitabilmente sollevato critiche e fatto nascere domande sul reale stato di salute della squadra. Eppure, secondo quanto riferito, non c’è alcuna rivoluzione tecnica alle porte.

Fabrizio Romano ha voluto rimarcare come le voci siano il risultato dell’enorme esposizione mediatica che accompagna la Juventus: “Io credo che dal punto di vista mediatico si stia calcando un po' troppo la mano con questa vicenda di Tudor”. Dichiarazioni che pongono l’accento sul fatto che ogni passo falso della Juventus venga analizzato in maniera amplificata, contribuendo a generare un clima di continua pressione.

D’altronde, la stessa società avrebbe espresso fiducia nel lavoro del tecnico croato, arrivato lo scorso marzo per sostituire Thiago Motta. “Il lavoro di Igor Tudor è comunque riconosciuto da parte della dirigenza e della proprietà, - ha spiegato nel dettaglio l’esperto di mercato - quindi non c’è in questo momento una Juventus in conversazione per preparare un eventuale dopo Tudor”, ha sottolineato ancora Romano.

La fiducia della dirigenza non cancella però il dato sportivo: quattro pareggi di fila non sono in linea con le ambizioni della Juventus, un club che per tradizione è chiamato a vincere ogni partita. La squadra di Tudor, tuttavia, ha già mostrato segnali di crescita rispetto a marzo, quando era allenata da Motta.

Una base da cui ripartire, soprattutto in vista di una stagione ancora lunga e densa di appuntamenti decisivi.

Tudor pensa al campo

Sul piano tecnico, Tudor resta concentrato esclusivamente sul campo. All’orizzonte c’è un match di grande importanza contro il Milan, sfida che può rappresentare la svolta per ritrovare il successo e rilanciare le ambizioni bianconere. Non mancano però i dubbi di formazione: Bremer ha lavorato a parte, mentre Thuram è tornato parzialmente in gruppo. Le prossime ore saranno decisive per capire se entrambi potranno essere arruolabili dal primo minuto.

L’allenatore croato dovrà quindi valutare attentamente le condizioni dei suoi uomini chiave, consapevole che una vittoria contro i rossoneri avrebbe un peso enorme non solo in classifica, ma anche sul morale dell’ambiente.

La Juventus, pur senza abbandonare la fiducia in Tudor, ha bisogno di tornare a vincere per mettere a tacere le critiche e dare continuità a un progetto che resta ambizioso.

In definitiva, le voci su un possibile cambio in panchina sembrano destinate a restare tali. La Juventus, almeno per ora, va avanti con Tudor, convinta che il tecnico croato sia l’uomo giusto per guidare la squadra in questa fase di transizione. Ora la parola passa al campo, dove serviranno risposte concrete per rafforzare quella fiducia che, nonostante tutto, la dirigenza continua a ribadire pubblicamente.