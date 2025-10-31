Allo Stadio Olimpico di Roma, lunedì 3 novembre, alle 20:45, andrà in scena il duello tra Lazio e Cagliari, match valido per la decima giornata della Serie A 2025/26. Mentre i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri cercano di consolidare la propria posizione in classifica, i sardi di Fabio Pisacane proveranno a strappare punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda. Gli occhi saranno puntati sui protagonisti in campo, con una particolare attenzione su Mattia Zaccagni, pronto a illuminare la serata romana.

Italy Flag
Serie A
Giornata 10
01/11/2025 15:00
Udinese
VS
Atalanta
01/11/2025 18:00
Napoli
VS
Como
01/11/2025 20:45
Cremonese
VS
Juventus
02/11/2025 12:30
Verona
VS
Inter
02/11/2025 15:00
Fiorentina
VS
Lecce
02/11/2025 15:00
Torino
VS
Pisa
02/11/2025 18:00
Parma
VS
Bologna
02/11/2025 20:45
AC Milan
VS
AS Roma
03/11/2025 18:30
Sassuolo
VS
Genoa
03/11/2025 20:45
Lazio
VS
Cagliari

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

Lazio (Modulo: 4-3-3, Allenatore: Sarri): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Problemi intestinali risolti per Gila, mentre Lazzari potrebbe insidiare Pellegrini per un posto sulla fascia sinistra.

Cagliari (Modulo: 4-3-2-1, Allenatore: Pisacane): Caprile; Palestra, Mina, Ze Pedro, Idrissi; Adopo, Prati, Folorunsho; S.

Esposito, Gaetano; Borrelli.

Pisacane deve rinunciare a Obert, squalificato per una giornata.

Quote di Lazio-Cagliari: biancocelesti favoriti

I bookmaker vedono la Lazio nettamente favorita per la sfida: William Hill quota la vittoria dei biancocelesti a 1.57, il pareggio a 3.90 e il successo del Cagliari a 5.50. Quote simili anche secondo Bet365, che offre l'1 a 1.53, X a 3.80 e il 2 addirittura a 7.00.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
9
7
0
2
16 / 8
8
21
W
W
L
W
L
2
AS Roma
9
7
0
2
10 / 4
6
21
W
W
L
W
W
3
Inter
9
6
0
3
22 / 11
11
18
W
L
W
W
W
4
AC Milan
9
5
3
1
14 / 7
7
18
D
D
W
D
W
5
Como
9
4
4
1
12 / 6
6
16
W
D
W
D
D
6
Bologna
9
4
3
2
13 / 7
6
15
D
D
W
W
D
7
Juventus
9
4
3
2
12 / 9
3
15
W
L
L
D
D
8
Cremonese
9
3
5
1
11 / 10
1
14
W
D
D
L
D
9
Atalanta
9
2
7
0
13 / 7
6
13
D
D
D
D
D
10
Sassuolo
9
4
1
4
10 / 10
0
13
W
L
D
W
W
11
Lazio
9
3
3
3
11 / 7
4
12
D
W
D
D
W
12
Udinese
9
3
3
3
11 / 15
-4
12
L
W
D
D
L
13
Torino
9
3
3
3
8 / 14
-6
12
D
W
W
D
L
14
Cagliari
9
2
3
4
9 / 12
-3
9
L
D
L
D
L
15
Parma
9
1
4
4
4 / 9
-5
7
L
D
D
L
W
16
Lecce
9
1
3
5
7 / 14
-7
6
L
L
D
W
D
17
Pisa
9
0
5
4
5 / 12
-7
5
D
D
D
L
D
18
Verona
9
0
5
4
5 / 14
-9
5
L
D
D
L
L
19
Fiorentina
9
0
4
5
7 / 15
-8
4
L
D
L
L
D
20
Genoa
9
0
3
6
4 / 13
-9
3
L
L
D
L
L

Le statistiche dei protagonisti attesi

Mattia Zaccagni: Tra i protagonisti della Lazio, Zaccagni ha già segnato 2 gol in questa stagione e si è dimostrato un pilastro dell'attacco biancoceleste, partecipando a tutte e otto le partite di campionato con una media valutativa di 7.05.

Con 9 tiri totali, di cui 5 nello specchio della porta, il suo apporto offensivo sarà fondamentale contro la difesa del Cagliari.

Danilo Cataldi: In cabina di regia per la Lazio, Cataldi ha disputato finora 8 partite in campionato, mostrando una grande abilità nei passaggi, con 5 chiavi di volta create e un totale di 299 passaggi completi. Con una valutazione media di 6.63, sarà il metronomo del centrocampo di Sarri.

Michael Folorunsho: Tra le fila del Cagliari, Folorunsho si distingue per la sua versatilità e dinamicità a centrocampo. Ha disputato tutte le partite sin qui giocate dai sardi, accumulando 732 minuti e un rating di 6.42, dimostrando di essere un robusto avversario nei duelli fisici con 98 tentativi e 44 vinti.

Gennaro Borrelli: In attacco per il Cagliari, Borrelli ha trovato la via del gol una volta quest'anno, ma ciò che più colpisce è la sua presenza fisica e la capacità di vincere duelli aerei, rendendolo un elemento prezioso nei palloni alti contro la difesa laziale.
© RIPRODUZIONE VIETATA