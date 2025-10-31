Allo Stadio Olimpico di Roma, lunedì 3 novembre, alle 20:45, andrà in scena il duello tra Lazio e Cagliari, match valido per la decima giornata della Serie A 2025/26. Mentre i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri cercano di consolidare la propria posizione in classifica, i sardi di Fabio Pisacane proveranno a strappare punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda. Gli occhi saranno puntati sui protagonisti in campo, con una particolare attenzione su Mattia Zaccagni, pronto a illuminare la serata romana.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

Lazio (Modulo: 4-3-3, Allenatore: Sarri): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Problemi intestinali risolti per Gila, mentre Lazzari potrebbe insidiare Pellegrini per un posto sulla fascia sinistra.

Cagliari (Modulo: 4-3-2-1, Allenatore: Pisacane): Caprile; Palestra, Mina, Ze Pedro, Idrissi; Adopo, Prati, Folorunsho; S.

Esposito, Gaetano; Borrelli.

Pisacane deve rinunciare a Obert, squalificato per una giornata.

Quote di Lazio-Cagliari: biancocelesti favoriti

I bookmaker vedono la Lazio nettamente favorita per la sfida: William Hill quota la vittoria dei biancocelesti a 1.57, il pareggio a 3.90 e il successo del Cagliari a 5.50. Quote simili anche secondo Bet365, che offre l'1 a 1.53, X a 3.80 e il 2 addirittura a 7.00.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Mattia Zaccagni: Tra i protagonisti della Lazio, Zaccagni ha già segnato 2 gol in questa stagione e si è dimostrato un pilastro dell'attacco biancoceleste, partecipando a tutte e otto le partite di campionato con una media valutativa di 7.05.

Con 9 tiri totali, di cui 5 nello specchio della porta, il suo apporto offensivo sarà fondamentale contro la difesa del Cagliari.

Danilo Cataldi: In cabina di regia per la Lazio, Cataldi ha disputato finora 8 partite in campionato, mostrando una grande abilità nei passaggi, con 5 chiavi di volta create e un totale di 299 passaggi completi. Con una valutazione media di 6.63, sarà il metronomo del centrocampo di Sarri.

Michael Folorunsho: Tra le fila del Cagliari, Folorunsho si distingue per la sua versatilità e dinamicità a centrocampo. Ha disputato tutte le partite sin qui giocate dai sardi, accumulando 732 minuti e un rating di 6.42, dimostrando di essere un robusto avversario nei duelli fisici con 98 tentativi e 44 vinti.

Gennaro Borrelli: In attacco per il Cagliari, Borrelli ha trovato la via del gol una volta quest'anno, ma ciò che più colpisce è la sua presenza fisica e la capacità di vincere duelli aerei, rendendolo un elemento prezioso nei palloni alti contro la difesa laziale.