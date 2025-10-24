Lazio e Juventus si sfideranno nel suggestivo scenario dello Stadio Olimpico di Roma il prossimo 26 ottobre alle 20:45, per l'ottava giornata della Serie A 2025/26.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Allenatore: Sarri

Indisponibili: Gulot, Dele-Bashiru, Pellegrini, Rovella, Castellanos, Cancellieri

Ballottaggi: Tavares-Provstgaard 70-30%, Isaksen-Pedro 70-30%.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; K. Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; David.



Allenatore: Tudor

Indisponibili: Cabal, Bremer, Pinsoglio, Milik

Panchina: Perin, Scaglia, Joao Mario, Rugani, Miretti, Zhegrova, McKennie, Kostic, Adzic, Vlahovic, Openda.

Quote di Lazio-Juventus: Vecchia Signora in vantaggio

Le quotazioni dei principali bookmaker delineano una Juventus favorita per il match: William Hill e Bet365 propongono la vittoria della Juventus a 2.30.

Il pareggio oscilla fra 3.10 e 3.25, mentre la vittoria della Lazio è quotata a 3.20 su entrambi i portali, evidenziando il lieve equilibrio che comunque permea l'incontro.

Le statistiche dei protagonisti

Nicolò Rovella: qualità nel centrocampo della Lazio

Sebbene ancora alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dai campi fino dopo la sosta di novembre, Nicolò Rovella ha avuto un impatto positivo nella stagione in corso con la Lazio.

In appena 201 minuti giocati, il centrocampista ha già collezionato un assist e vanta un impressionante 7.43 di valutazione media, grazie anche alla sua precisione nei passaggi chiave (9).

Matteo Cancellieri: l'attaccante sfortunato

Prima di incorrere in uno stiramento che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane, Matteo Cancellieri ha già lasciato il segno con 3 gol in 6 presenze per gli aquilotti. Con un rating di 7.3, Cancellieri ha mostrato finora una buona precisione nei tiri, avendo segnato 3 gol in 5 tiri verso lo specchio.

Boulaye Dia: fulcro dell'attacco laziale

Boulaye Dia è chiamato a guidare l'attacco della Lazio contro la Juventus. Con 7 presenze e 1 gol all’attivo, avrà la responsabilità di dare maggior peso offensivo alla squadra di Sarri, soprattutto in un periodo segnato da infortuni.

Kenan Yıldız: si cercano conferme

La Juventus si affida al talento di Kenan Yıldız, un ventenne che sta già lasciando il segno nel campionato di Serie A. Con una media di 7.3, ha già siglato un gol e fornito 3 assist in 7 presenze, risultando un elemento fondamentale nel tridente avanzato previsto da Tudor. Il suo dinamismo e l'elevata percentuale di duelli vinti (30 su 63) fanno di lui un pericolo costante per le difese avversarie.

Manuel Locatelli: leadership a centrocampo

Manuel Locatelli, vero metronomo del centrocampo bianconero, continua a distinguersi per la sua sicurezza nei passaggi (324 totali), contribuendo attivamente alla costruzione del gioco della Juventus. Con una valutazione media di 7.25, Locatelli rappresenta una delle certezze nello scacchiere di Tudor, pronto a guidare i suoi compagni in una sfida cruciale contro la Lazio.