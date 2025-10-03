Domenica 5 ottobre alle 17:15, il campionato francese di Ligue 1 ci offre un'interessante sfida al Stade Océane tra Le Havre e Rennes, nella settima giornata di questa entusiasmante stagione 2025/26. Entrambe le squadre giungono a questo incontro con l'obiettivo di conquistare punti pesanti per migliorare la propria posizione in classifica, in particolare Le Havre che vuole scollarsi dalla parte bassa della classifica.

Quote di Le Havre-Rennes: equilibrato favore per gli ospiti

I bookmaker sembrano dare leggero favorito il Rennes in questa trasferta.

Secondo William Hill, il successo fuori casa è quotato 2.40, mentre un pareggio si attesta su una quota di 3.20 e la vittoria dei padroni di casa su 2.90. Bet365 propone quote simili, offrendo il 2 del Rennes a 2.35, la X a 3.30 e il successo di Le Havre a 3.10. Nonostante la favorita sia la squadra ospite, l'equilibrio nei numeri lascia spazio a qualsiasi esito.

Le statistiche dei protagonisti: Khadra guida l'attacco del Le Havre

Lo spettacolo non mancherà grazie alla presenza di Reda Khadra, centrocampista tedesco di origine libanese, che ha già dimostrato grande incisività in questo campionato.

In due presenze, Khadra ha mantenuto una valutazione media di 6.95, segnalando la sua presenza con 2 tiri in porta e una precisione di passaggio di discreto livello. Abile nel dribbling, ha completato 4 dei 5 tentativi effettuati, evidenziando la sua capacità di saltare l'uomo e spaccare le difese avversarie.

Oltre a Khadra, occhi puntati su Issa Soumaré, attaccante senegalese tra i più produttivi per la sua squadra. Con 6 apparizioni e una valutazione media di 7.35, Soumaré ha già messo a segno 2 reti e contribuito con 1 assist, confermandosi un pericolo costante per gli avversari.

Per quanto riguarda il Rennes, interesse particolare destano le prestazioni di Seko Fofana, che finora ha messo in mostra la sua abilità nel mantenere il possesso e smistare palloni, avendo raggiunto già un totale di 267 passaggi in sei partite. Con una buona tenuta fisica, Fofana rappresenta una pedina fondamentale nel centrocampo del Rennes.