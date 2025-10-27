È tempo di Serie A infrasettimanale, e la nona giornata riparte al "Via del Mare" di Lecce, dove i padroni di casa affronteranno il Napoli questo martedì 28 ottobre alle 18:30. Gli azzurri, guidati dalla nuova linfa portata dal successo ottenuto contro l'Inter, si presentano da favoriti in terra salentina.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Lecce (4-3-3): Falcone; Gaspar, Tiago Gabriel, Veiga, Gallo; Helgason, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jean (da valutare), Perez (da valutare), Sottil (da valutare), Coulibaly (da valutare)

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, Elmas, McTominay; Lucca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lukaku (rientra alla 14ª giornata), Contini (da valutare), Rrahmani (da valutare), Lobotka (da valutare), Meret (da valutare), Hojlund (da valutare), De Bruyne (da valutare)

Di Francesco ha ottenuto buone risposte a Udine dai subentrati: Banda e N’Dri si candidano per un posto da titolari.

In casa Napoli, Lucca è in vantaggio per una maglia da titolare nel ballottaggio con Neres (70-30%). Frattura al dito per Meret, che resterà ai box a lungo. Previsto uno stop anche per De Bruyne.

Quote di Lecce-Napoli: partenopei favoriti

Il Napoli arriva al match con i favori del pronostico. Le quote dei bookmaker confermano una decisa prevalenza per gli uomini in maglia azzurra: William Hill quota la vittoria del Napoli a 1.50, mentre punta il pareggio a 4.00 e la vittoria del Lecce a 6.50.

Analoghe previsioni anche per Bet365, che offre il successo degli ospiti sempre a 1.50, il pareggio a 4.20, e la vittoria dei padroni di casa a 6.50.

Focus su alcuni protagonisti: Spinazzola e i talenti giallorossi

Leonardo Spinazzola è certamente il difensore su cui il Napoli continua a puntare.

Con 461 minuti disputati in questa stagione su sette gare di presenza, ha già depositato 1 gol nel tabellino personale, offrendo anche due assist cruciali. La sua media valutativa di 7.22 lo definisce come un laterale incisivo tanto in fase difensiva quanto offensiva, pronto a creare opportunità per gli attaccanti.

Guardando alla formazione di casa, troviamo Santiago Pierotti, ventiquattrenne argentino che si sta ritagliando il suo spazio. In 515 minuti giocati ha già dimostrato una buona adattabilità, evidenziata da 8 tiri tentati e 125 passaggi. Tuttavia, manca ancora l’appuntamento con il gol, un obiettivo chiaro per questa giornata.

Altrettanto interessante sarà seguire Nikola Stulić, altro pilastro offensivo giallorosso.

Sebbene ancora a secco di gol, il serbo si è distinto con precisione nei passaggi chiave (7) e nell'iniziativa con palla al piede (2 dribbling riusciti su 3 tentativi).

Ultimo, ma non per importanza, David Neres del Napoli, brasiliano noto per i suoi sprazzi di creatività. Pur avendo trovato spazio prevalentemente a partita in corso (3 presenze da titolare su 6), Neres rimane un giocatore in grado di rompere gli equilibri, aspettando per lui una prestazione da ricordare per aumentare il suo minutaggio e il peso offensivo degli azzurri.