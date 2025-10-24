La Premier League regala una sfida intrigante nella nona giornata tra il Leeds United e il West Ham, in programma il 24 ottobre alle ore 21:00 presso il suggestivo Elland Road di Leeds.

Le probabili formazioni di Leeds-West Ham

Leeds United (4-3-3): schiererà tra i pali Darlow; con una difesa a quattro composta da Ilia Gruev, Joe Rodon, Gudmundsson e Jayden Bogle. A centrocampo troveranno spazio Ao Tanaka, Anton Stach e Longstaff, mentre il tridente d'attacco sarà formato da Jack Harrison, Calvert-Lewin e Aaronson.

West Ham (4-2-3-1): risponde con Aréola tra i pali; una linea difensiva composta da Max Kilman, Todibo, Kyle Walker-Peters ed Diouf.

In mediana troveremo Ward-Prowse e Tomáš Souček, ai quali seguiranno sulla trequarti Summerville, Mateus Fernandes e Jarrod Bowen in supporto all’unica punta Paquetá.

England Flag
Premier League
Giornata 9
24/10/2025 21:00
Leeds
VS
West Ham
25/10/2025 16:00
Newcastle
VS
Fulham
25/10/2025 16:00
Chelsea
VS
Sunderland
25/10/2025 18:30
Manchester United
VS
Brighton
25/10/2025 21:00
Brentford
VS
Liverpool
26/10/2025 15:00
Bournemouth
VS
Nottingham Forest
26/10/2025 15:00
Wolves
VS
Burnley
26/10/2025 15:00
Arsenal
VS
Crystal Palace
26/10/2025 15:00
Aston Villa
VS
Manchester City
26/10/2025 17:30
Everton
VS
Tottenham

Quote di Leeds-West Ham: Leeds leggermente favorito

I bookmaker vedono il Leeds come leggermente favorito in questa sfida casalinga. Bwin quota la vittoria del Leeds a 1.78, mentre il pareggio è valutato a 3.60 e una vittoria del West Ham a 4.50.

William Hill offre quote simili con la vittoria interna a 1.80, il pareggio a 3.50 e il successo degli ospiti a 4.20. Infine, Bet365 allinea le proprie quotazioni con il segno 1 a 1.80, il pari a 3.70 e il successo degli Hammers a 4.50. Un match aperto a ogni esito, sebbene le quote suggeriscano un leggero vantaggio per i padroni di casa.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
8
6
1
1
15 / 3
12
19
W
W
W
D
W
2
Manchester City
8
5
1
2
17 / 6
11
16
W
W
W
D
W
3
Liverpool
8
5
0
3
14 / 11
3
15
L
L
L
W
W
4
Bournemouth
8
4
3
1
14 / 11
3
15
D
W
D
D
W
5
Chelsea
8
4
2
2
16 / 9
7
14
W
W
L
L
D
6
Tottenham
8
4
2
2
14 / 7
7
14
L
W
D
D
W
7
Sunderland
8
4
2
2
9 / 6
3
14
W
L
W
D
D
8
Crystal Palace
8
3
4
1
12 / 8
4
13
D
L
W
W
D
9
Manchester United
8
4
1
3
11 / 12
-1
13
W
W
L
W
L
10
Brighton
8
3
3
2
12 / 11
1
12
W
D
W
D
L
11
Aston Villa
8
3
3
2
8 / 8
0
12
W
W
W
D
D
12
Everton
8
3
2
3
9 / 9
0
11
L
W
D
L
D
13
Brentford
8
3
1
4
11 / 12
-1
10
W
L
W
L
D
14
Newcastle
8
2
3
3
7 / 7
0
9
L
W
L
D
W
15
Fulham
8
2
2
4
8 / 12
-4
8
L
L
L
W
W
16
Leeds
8
2
2
4
7 / 13
-6
8
L
L
D
W
L
17
Burnley
8
2
1
5
9 / 15
-6
7
W
L
L
D
L
18
Nottingham Forest
8
1
2
5
5 / 15
-10
5
L
L
L
D
L
19
West Ham
8
1
1
6
6 / 18
-12
4
L
L
D
L
L
20
Wolves
8
0
2
6
5 / 16
-11
2
L
D
D
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave: Aaronson, Bowen e Summerville

Fra gli uomini chiave in campo, particolare attenzione sarà riservata a Brenden Aaronson del Leeds.

Il centrocampista americano, di 25 anni, ha accumulato 465 minuti in campo in questa stagione in Premier League, distribuendoli su 8 presenze di cui 5 da titolare. Nonostante un’apparente bassa produttività offensiva, la sua presenza in campo si è tradotta in 14 tackle riusciti e 35 duelli vinti su 70 tentativi, offrendo solidità alla manovra.

Nel West Ham, Jarrod Bowen, 29 anni, si distingue per il suo apporto offensivo. In 8 partite giocate tutte da titolare, ha realizzato 3 gol su 11 tiri totali, evidenziando una precisione nei tiri nello specchio pari a 72.73%. La sua media di passaggi chiave per partita si attesta su valori importanti, con 160 passaggi totali di cui 6 decisivi.

Infine, Crysencio Summerville rappresenta un altro elemento di spicco negli schemi degli Hammers.

Il giovane attaccante olandese, con una valutazione media di 6.88, ha mostrato destrezza nel dribbling, completando 8 tentativi su 16 realizzati. La sua capacità di inserirsi e creare spazi con 1 assist all’attivo rende il suo contributo essenziale nel progetto offensivo di West Ham.
