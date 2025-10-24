La Premier League regala una sfida intrigante nella nona giornata tra il Leeds United e il West Ham, in programma il 24 ottobre alle ore 21:00 presso il suggestivo Elland Road di Leeds.

Le probabili formazioni di Leeds-West Ham

Leeds United (4-3-3): schiererà tra i pali Darlow; con una difesa a quattro composta da Ilia Gruev, Joe Rodon, Gudmundsson e Jayden Bogle. A centrocampo troveranno spazio Ao Tanaka, Anton Stach e Longstaff, mentre il tridente d'attacco sarà formato da Jack Harrison, Calvert-Lewin e Aaronson.

West Ham (4-2-3-1): risponde con Aréola tra i pali; una linea difensiva composta da Max Kilman, Todibo, Kyle Walker-Peters ed Diouf.

In mediana troveremo Ward-Prowse e Tomáš Souček, ai quali seguiranno sulla trequarti Summerville, Mateus Fernandes e Jarrod Bowen in supporto all’unica punta Paquetá.

Quote di Leeds-West Ham: Leeds leggermente favorito

I bookmaker vedono il Leeds come leggermente favorito in questa sfida casalinga. Bwin quota la vittoria del Leeds a 1.78, mentre il pareggio è valutato a 3.60 e una vittoria del West Ham a 4.50.

William Hill offre quote simili con la vittoria interna a 1.80, il pareggio a 3.50 e il successo degli ospiti a 4.20. Infine, Bet365 allinea le proprie quotazioni con il segno 1 a 1.80, il pari a 3.70 e il successo degli Hammers a 4.50. Un match aperto a ogni esito, sebbene le quote suggeriscano un leggero vantaggio per i padroni di casa.

Le statistiche dei giocatori chiave: Aaronson, Bowen e Summerville

Fra gli uomini chiave in campo, particolare attenzione sarà riservata a Brenden Aaronson del Leeds.

Il centrocampista americano, di 25 anni, ha accumulato 465 minuti in campo in questa stagione in Premier League, distribuendoli su 8 presenze di cui 5 da titolare. Nonostante un’apparente bassa produttività offensiva, la sua presenza in campo si è tradotta in 14 tackle riusciti e 35 duelli vinti su 70 tentativi, offrendo solidità alla manovra.

Nel West Ham, Jarrod Bowen, 29 anni, si distingue per il suo apporto offensivo. In 8 partite giocate tutte da titolare, ha realizzato 3 gol su 11 tiri totali, evidenziando una precisione nei tiri nello specchio pari a 72.73%. La sua media di passaggi chiave per partita si attesta su valori importanti, con 160 passaggi totali di cui 6 decisivi.

Infine, Crysencio Summerville rappresenta un altro elemento di spicco negli schemi degli Hammers.

Il giovane attaccante olandese, con una valutazione media di 6.88, ha mostrato destrezza nel dribbling, completando 8 tentativi su 16 realizzati. La sua capacità di inserirsi e creare spazi con 1 assist all’attivo rende il suo contributo essenziale nel progetto offensivo di West Ham.