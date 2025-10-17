Domenica 19 ottobre, alle ore 15, lo stadio Bollaert-Delelis di Lens sarà il teatro della sfida tra i padroni di casa e il Paris FC, valida per l'ottava giornata della Ligue 1 2025/26.

Le probabili formazioni di Lens-Paris FC

Lens (3-4-2-1): Risser; Baidoo, Sarr, Gradit; Thomasson, Sangare, Aguilar, Udol; Thauvin, Said; Fofana.

Paris FC (4-3-3): Nkambadio; Otávio, Mbow, De Smet, Traoré; Lees Melou, Camara, López; Simon, Krasso, Kebbal.

France Flag
Ligue 1
Giornata 8
17/10/2025 20:45
Paris Saint Germain
VS
Strasbourg
18/10/2025 17:00
Nice
VS
Lyon
18/10/2025 19:00
Angers
VS
Monaco
18/10/2025 21:05
Marseille
VS
Le Havre
19/10/2025 15:00
Lens
VS
Paris FC
19/10/2025 17:15
Rennes
VS
Auxerre
19/10/2025 17:15
Toulouse
VS
Metz
19/10/2025 17:15
Lorient
VS
Stade Brestois 29
19/10/2025 20:45
Nantes
VS
Lille

Quote di Lens-Paris FC: i padroni di casa avanti nel pronostico

I bookmaker danno il Lens come favorito per questo incontro casalingo.

William Hill quota la vittoria del Lens a 1.85, il pareggio a 3.70 e il successo del Paris FC a 3.80.

Anche Bet365 concorda con queste previsioni, pagando il segno 1 a 1.85, la X a 3.75 e il successo degli ospiti a 4.00.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
7
5
1
1
13 / 5
8
16
D
W
L
W
W
2
Marseille
7
5
0
2
15 / 5
10
15
W
W
W
W
L
3
Strasbourg
7
5
0
2
14 / 7
7
15
W
L
W
W
L
4
Lyon
7
5
0
2
9 / 5
4
15
L
W
W
L
W
5
Monaco
7
4
1
2
16 / 12
4
13
D
L
W
W
W
6
Lens
7
4
1
2
10 / 6
4
13
W
D
W
L
W
7
Lille
7
3
2
2
14 / 10
4
11
D
L
L
W
W
8
Paris FC
7
3
1
3
12 / 13
-1
10
W
D
L
W
W
9
Toulouse
7
3
1
3
11 / 12
-1
10
W
D
L
L
L
10
Rennes
7
2
4
1
9 / 10
-1
10
D
D
D
W
D
11
Stade Brestois 29
7
2
2
3
11 / 11
0
8
D
W
W
L
L
12
Nice
7
2
2
3
9 / 12
-3
8
D
D
L
W
L
13
Lorient
7
2
1
4
9 / 16
-7
7
L
W
D
L
L
14
Le Havre
7
1
3
3
8 / 10
-2
6
D
D
D
L
W
15
Nantes
7
1
3
3
5 / 7
-2
6
D
D
D
L
W
16
Auxerre
7
2
0
5
5 / 10
-5
6
L
L
W
L
L
17
Angers
7
1
2
4
3 / 11
-8
5
L
L
L
D
D
18
Metz
7
0
2
5
5 / 16
-11
2
L
D
L
D
L

Statistiche giocatori: giovani promesse e protagonisti affermati

Rayan Fofana, attaccante 19enne del Lens, sarà uno dei giocatori da seguire.

In questa stagione ha collezionato 7 presenze, di cui 4 da titolare, mettendo a segno 2 reti in 376 minuti giocati. La sua capacità di incidere in attacco si riflette nei 14 tiri tentati, 5 dei quali nello specchio, combinati con la sua attitudine a subire falli (17 commessi) e a guadagnare rigori per la squadra.

Anche Florian Thauvin è un punto di riferimento per il Lens. Ha segnato 2 gol in 521 minuti di gioco e creato opportunità con 15 passaggi chiave. Finora inoltre ha ricevuto due cartellini gialli.

Wesley Saïd è un altro elemento centrale per i piani del Lens, con 2 gol e 2 assist a referto. In 490 minuti giocati, Saïd ha mostrato grande precisione con tiri e passaggi, confermandosi così tra i pilastri nell’attacco.

Per il Paris FC, il centrocampista Ilan Kebbal si presenta come uno dei più brillanti, con 4 gol e 2 assist in appena 604 minuti, dimostrando una prestazione eccezionale che si traduce in un'efficace gestione del centrocampo.

A sua volta, Moses Simon si è fatto notare con 2 reti e 2 assist nelle sue 7 presenze. Le sue capacità di dribbling e controllo sono risorse essenziali per il Paris FC. Infine, Jean-Philippe Krasso, seppur utilizzato spesso dalla panchina, ha dimostrato il suo valore contribuendo con 2 gol e un assist.
