Il Levante affronterà il Rayo Vallecano il 19 ottobre, alle ore 18:30, in un match valido per la nona giornata della stagione 2025/26 della Liga. La partita si svolgerà presso l’Estadio Ciudad de Valencia, dove le due compagini cercheranno di raccogliere punti preziosi in vista della classifica. Questa sfida preannuncia scintille, con occhi puntati su giocatori chiave come Jorge de Frutos per il Rayo e Iván Romero per il Levante, entrambi in ottima forma in questo inizio di campionato.

Le probabili formazioni di Levante-Rayo Vallecano

Levante (4-4-2): Ryan; Dela, M.

Moreno, Manu Sánchez, Toljan; Vencedor, Arriaga, Brugué, Álvarez; Iván Romero, Etta Eyong.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Lejeune, P. Ciss, Chavarría, Rațiu; Óscar Valentín, Unai López; Isi Palazón, Álvaro García, De Frutos; Alemão.

Quote di Levante-Rayo Vallecano: ospiti leggermente favoriti

I bookmaker vedono il Rayo Vallecano leggermente favorito nel confronto: William Hill quota la vittoria in trasferta a 2.50, il pareggio a 3.30, mentre il successo della squadra di casa è quotato 2.70. Anche Bet365 offre quote simili, piazzando la vittoria ospite a 2.50, il pareggio a 3.25 e il successo del Levante a 2.88. Si prevede quindi una gara equilibrata, in cui ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo.

Le statistiche dei giocatori chiave

Iván Romero: l'arma in più del Levante

Il giovane attaccante Iván Romero, 24 anni, si sta rivelando uno dei protagonisti per il Levante.

Con 8 apparizioni in questa stagione, tutte da titolare, ha messo a segno 4 gol in 614 minuti di gioco. La sua abilità nel dribbling e nei duelli aerei lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie, forte anche di 8 passaggi chiave fin qui realizzati.

Karl Etta Eyong: nuovo ingresso promettente

Etta Eyong, in arrivo dal Villarreal, ha già lasciato il segno nelle 5 presenze con il Levante, totalizzando 4 gol e un assist. La sua presenza si fa sentire con una valutazione media di 7.52, mentre cerca di instaurarsi come uno dei terminali offensivi principali per la squadra.

Jorge de Frutos: la mina vagante del Rayo

Per il Rayo Vallecano, Jorge de Frutos è stato finora fondamentale. Con 7 presenze e 2 reti all’attivo, ha anche fornito assistenze preziose, mostrando la sua versatilità nella fase di attacco. Con una valutazione media di 7.2, si conferma una pedina importante nello scacchiere di mister Francisco.