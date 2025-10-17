Il Levante affronterà il Rayo Vallecano il 19 ottobre, alle ore 18:30, in un match valido per la nona giornata della stagione 2025/26 della Liga. La partita si svolgerà presso l’Estadio Ciudad de Valencia, dove le due compagini cercheranno di raccogliere punti preziosi in vista della classifica. Questa sfida preannuncia scintille, con occhi puntati su giocatori chiave come Jorge de Frutos per il Rayo e Iván Romero per il Levante, entrambi in ottima forma in questo inizio di campionato.

Spain Flag
La Liga
Giornata 9
17/10/2025 21:00
Oviedo
VS
Espanyol
18/10/2025 14:00
Sevilla
VS
Mallorca
18/10/2025 16:15
Barcelona
VS
Girona
18/10/2025 18:30
Villarreal
VS
Real Betis
18/10/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Osasuna
19/10/2025 14:00
Elche
VS
Athletic Club
19/10/2025 16:15
Celta Vigo
VS
Real Sociedad
19/10/2025 18:30
Levante
VS
Rayo Vallecano
19/10/2025 21:00
Getafe
VS
Real Madrid
20/10/2025 21:00
Alaves
VS
Valencia

Le probabili formazioni di Levante-Rayo Vallecano

Levante (4-4-2): Ryan; Dela, M.

Moreno, Manu Sánchez, Toljan; Vencedor, Arriaga, Brugué, Álvarez; Iván Romero, Etta Eyong.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Lejeune, P. Ciss, Chavarría, Rațiu; Óscar Valentín, Unai López; Isi Palazón, Álvaro García, De Frutos; Alemão.

Quote di Levante-Rayo Vallecano: ospiti leggermente favoriti

I bookmaker vedono il Rayo Vallecano leggermente favorito nel confronto: William Hill quota la vittoria in trasferta a 2.50, il pareggio a 3.30, mentre il successo della squadra di casa è quotato 2.70. Anche Bet365 offre quote simili, piazzando la vittoria ospite a 2.50, il pareggio a 3.25 e il successo del Levante a 2.88. Si prevede quindi una gara equilibrata, in cui ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
8
7
0
1
19 / 9
10
21
W
L
W
W
W
2
Barcelona
8
6
1
1
22 / 9
13
19
L
W
W
W
W
3
Villarreal
8
5
1
2
14 / 8
6
16
L
W
W
W
L
4
Real Betis
8
4
3
1
13 / 8
5
15
W
W
W
D
L
5
Atletico Madrid
8
3
4
1
15 / 10
5
13
D
W
W
D
W
6
Sevilla
8
4
1
3
15 / 11
4
13
W
W
L
W
D
7
Elche
8
3
4
1
11 / 9
2
13
L
W
D
W
D
8
Athletic Club
8
4
1
3
9 / 9
0
13
W
L
D
L
L
9
Espanyol
8
3
3
2
11 / 11
0
12
L
D
D
L
W
10
Alaves
8
3
2
3
9 / 8
1
11
W
L
D
L
W
11
Getafe
8
3
2
3
9 / 11
-2
11
L
D
D
L
W
12
Osasuna
8
3
1
4
7 / 8
-1
10
W
L
D
L
W
13
Levante
8
2
2
4
13 / 14
-1
8
W
D
L
W
D
14
Rayo Vallecano
8
2
2
4
8 / 10
-2
8
W
L
L
D
L
15
Valencia
8
2
2
4
10 / 14
-4
8
L
L
D
W
L
16
Celta Vigo
8
0
6
2
7 / 10
-3
6
D
L
D
D
D
17
Oviedo
8
2
0
6
4 / 14
-10
6
L
W
L
L
L
18
Girona
8
1
3
4
5 / 17
-12
6
W
D
D
L
D
19
Real Sociedad
8
1
2
5
7 / 12
-5
5
L
L
W
L
L
20
Mallorca
8
1
2
5
7 / 13
-6
5
L
W
L
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Iván Romero: l'arma in più del Levante

Il giovane attaccante Iván Romero, 24 anni, si sta rivelando uno dei protagonisti per il Levante.

Con 8 apparizioni in questa stagione, tutte da titolare, ha messo a segno 4 gol in 614 minuti di gioco. La sua abilità nel dribbling e nei duelli aerei lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie, forte anche di 8 passaggi chiave fin qui realizzati.

Karl Etta Eyong: nuovo ingresso promettente

Etta Eyong, in arrivo dal Villarreal, ha già lasciato il segno nelle 5 presenze con il Levante, totalizzando 4 gol e un assist. La sua presenza si fa sentire con una valutazione media di 7.52, mentre cerca di instaurarsi come uno dei terminali offensivi principali per la squadra.

Jorge de Frutos: la mina vagante del Rayo

Per il Rayo Vallecano, Jorge de Frutos è stato finora fondamentale. Con 7 presenze e 2 reti all’attivo, ha anche fornito assistenze preziose, mostrando la sua versatilità nella fase di attacco. Con una valutazione media di 7.2, si conferma una pedina importante nello scacchiere di mister Francisco.
