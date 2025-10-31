Allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve-d’Ascq, il 2 novembre alle 17:15, si accenderanno i riflettori sulla sfida tra Lilla e Angers, valida per l’undicesima giornata della Ligue 1 2025/26.

Quote di Lilla-Angers: i padroni di casa nettamente favoriti

I bookmaker non hanno dubbi: il Lilla parte largamente favorito.

Su William Hill la vittoria dei padroni di casa è proposta a 1.30, con il pareggio a 5.00 e il successo dell’Angers a 10.00.

Linea simile su Bet365, che banca il segno 1 a 1.27, la X a 6.00 e il 2 ancora a 10.00.

Le statistiche dei giocatori chiave

Tra i protagonisti più attesi spiccano diversi elementi che potrebbero indirizzare la sfida.



Nel Lilla, riflettori su Félix Correia, autore di un ottimo avvio di stagione. L’esterno portoghese ha già contribuito in fase offensiva con 2 gol e 4 assist, confermandosi tra le fonti principali di imprevedibilità e gioco sugli esterni. Rapido, tecnico e incisivo nell’uno contro uno, la sua capacità di creare superiorità numerica rappresenta una risorsa fondamentale per la manovra dei padroni di casa.

Al centro del progetto tattico c’è anche Håkon Haraldsson, talento islandese classe 2003, in grande crescita. Con 4 reti e 1 assist nelle prime uscite di campionato, ha dimostrato di saper inserirsi con tempi perfetti e di avere un peso significativo nei pressi dell’area avversaria. La sua duttilità offensiva è una garanzia per il tecnico del Lilla.

Sull’altro fronte, nell’Angers, attenzione a Yassine Belkhdim, tra i giocatori più continui di questo avvio di stagione. Il centrocampista francese sta offrendo solidità e corsa in mezzo al campo, unendo recupero palla e capacità di ripartire con qualità. Le sue letture difensive e la precisione negli interventi saranno fondamentali per provare a contenere il dinamismo offensivo dei padroni di casa.
