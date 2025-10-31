Questo sabato 1 novembre, alle ore 21, la storica cornice di Anfield Road diventerà teatro della sfida tra Liverpool e Aston Villa, valida per la decima giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Liverpool-Aston Villa

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Van Dijk, Konate, Kerkez, Bradley; Mac Allister, Szoboszlai; Wirtz, Gakpo, Salah; Ekitike.

Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Pau Torres, Konsa, Digne, Cash; Onana, Kamara; Rogers, Sancho, McGinn; Watkins.

Quote di Liverpool-Aston Villa: i 'Reds' godono dei favori del pronostico

Le quote dei bookmaker indicano chiaramente il Liverpool come favorito per la vittoria di questo incontro.

William Hill quota il successo dei "Reds" a 1.62, mentre il pareggio viene offerto a 4.20 e una vittoria dell'Aston Villa a 4.80. Bet365 presenta quote analoghe per la vittoria casalinga a 1.62, ma il pareggio e la vittoria esterna dei "Villans" vengono offerti a 4.50.

Le prestazioni chiave dei protagonisti in campo

Dominik Szoboszlai è uno dei pilastri dei centrocampisti del Liverpool in questa stagione.

Con una media di 7.33 nelle valutazioni, il suo impatto è evidente: in 9 presenze in Premier ha totalizzato un gol e un assist. Con 555 passaggi completati e 13 chiave, il suo contributo alla manovra offensiva dei "Reds" si rivela fondamentale, mentre i 42 duelli vinti su 77 tentati ne sottolineano la grande forza fisica.

Hugo Ekitike, giovane attaccante del Liverpool, ha già messo a segno 3 gol in 8 apparizioni. La sua capacità di infilarsi tra le linee difensive avversarie è testimoniata dai suoi 11 dribbling riusciti. Nonostante una valutazione media di 6.86, il margine di crescita è notevole e il match contro l'Aston Villa è un'ottima opportunità per confermare il talento.

Fra i "Villans", Morgan Rogers rappresenta un talento emergente: a soli 23 anni, ha già siglato un gol e offerto 2 assist in 9 partite giocate questa stagione.

Con una valutazione di 6.64, la sua capacità di essere incisivo nelle azioni offensive di Aston Villa risulta evidente, grazie ai 91 duelli di cui 34 vinti.

Infine, Ollie Watkins, con un gol all’attivo in questo campionato, continua a essere un punto di riferimento per la squadra di Birmingham, pur mostrando un rating leggermente inferiore rispetto alle aspettative (media voto 6.43).