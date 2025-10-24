Maiorca e Levante si preparano a scendere in campo il 26 ottobre alle 14:00 all’Estadi Mallorca Son Moix di Palma di Maiorca, per un confronto che si annuncia combattuto e valido per la decima giornata della Liga.

Le probabili formazioni di Maiorca-Levante

Il Maiorca dovrebbe presentarsi con un 4-4-2: tra i pali Leo Román, davanti a lui Maffeo, Raíllo, Martin Valjent e Mojica. In mezzo al campo agiranno Manu Morlanes e Samú Costa, con Jan Virgili e Sergi Darder sugli esterni; in attacco spazio al tandem Muriqi–Mateo Joseph.

Il Levante dovrebbe rispondere con lo stesso assetto: in porta Ryan, in difesa Toljan, Dela, Manu Sánchez e M.

Moreno. A centrocampo Oriol Rey e Arriaga, con Roger Brugué e Pablo Martínez a sostegno del duo offensivo formato da Iván Romero ed Etta Eyong.

Quote di Maiorca-Levante: favoriti i padroni di casa

I bookmaker indicano il Maiorca come leggero favorito. Su Bwin il segno 1 è proposto a 2.15, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Levante a 3.50.

Quote in linea anche per William Hill e Bet365, con l’1 a 2.10, la X rispettivamente a 3.25 e 3.30 e il colpo esterno a 3.50 e 3.60. Per il Levante si preannuncia comunque una sfida impegnativa.

Le statistiche dei protagonisti in campo: le chiavi del match

La sfida tra Maiorca e Levante metterà sotto i riflettori alcuni interpreti in grado di indirizzare la gara con qualità e personalità.

Sergi Darder, faro del centrocampo maiorchino, ha collezionato 727 minuti in 9 presenze, con 1 assist e 282 passaggi completati. Solido nei duelli (28 vinti su 56) e utile anche in conduzione (9 dribbling riusciti su 23), resta un punto di riferimento nella costruzione.

Davanti Vedat Muriqi è l’arma principale dei padroni di casa: 5 reti in 8 gare, 57 duelli vinti su 100 e 12 tiri nello specchio su 17 totali. I suoi numeri confermano una centralità assoluta nel peso offensivo del Maiorca.

Per il Levante spicca Pablo Martínez, protagonista di 8 apparizioni con 1 assist e 8 tackles decisivi in fase di contenimento, oltre a un ruolo chiave nella distribuzione del gioco pur senza incidere in zona gol.

Infine Iván Romero porta in dote 4 reti stagionali e un buon rendimento nell’uno contro uno: 12 dribbling riusciti su 23. Potrebbe essere lui il fattore in grado di spostare gli equilibri nella metà campo offensiva degli ospiti.