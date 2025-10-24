Maiorca e Levante si preparano a scendere in campo il 26 ottobre alle 14:00 all’Estadi Mallorca Son Moix di Palma di Maiorca, per un confronto che si annuncia combattuto e valido per la decima giornata della Liga.

Le probabili formazioni di Maiorca-Levante

Il Maiorca dovrebbe presentarsi con un 4-4-2: tra i pali Leo Román, davanti a lui Maffeo, Raíllo, Martin Valjent e Mojica. In mezzo al campo agiranno Manu Morlanes e Samú Costa, con Jan Virgili e Sergi Darder sugli esterni; in attacco spazio al tandem MuriqiMateo Joseph.

Il Levante dovrebbe rispondere con lo stesso assetto: in porta Ryan, in difesa Toljan, Dela, Manu Sánchez e M.

Moreno. A centrocampo Oriol Rey e Arriaga, con Roger Brugué e Pablo Martínez a sostegno del duo offensivo formato da Iván Romero ed Etta Eyong.

Spain Flag
La Liga
Giornata 10
24/10/2025 21:00
Real Sociedad
VS
Sevilla
25/10/2025 14:00
Girona
VS
Oviedo
25/10/2025 16:15
Espanyol
VS
Elche
25/10/2025 18:30
Athletic Club
VS
Getafe
25/10/2025 21:00
Valencia
VS
Villarreal
26/10/2025 14:00
Mallorca
VS
Levante
26/10/2025 16:15
Real Madrid
VS
Barcelona
26/10/2025 18:30
Osasuna
VS
Celta Vigo
26/10/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Alaves
27/10/2025 21:00
Real Betis
VS
Atletico Madrid

Quote di Maiorca-Levante: favoriti i padroni di casa

I bookmaker indicano il Maiorca come leggero favorito. Su Bwin il segno 1 è proposto a 2.15, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Levante a 3.50.

Quote in linea anche per William Hill e Bet365, con l’1 a 2.10, la X rispettivamente a 3.25 e 3.30 e il colpo esterno a 3.50 e 3.60. Per il Levante si preannuncia comunque una sfida impegnativa.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
9
8
0
1
20 / 9
11
24
W
W
L
W
W
2
Barcelona
9
7
1
1
24 / 10
14
22
W
L
W
W
W
3
Villarreal
9
5
2
2
16 / 10
6
17
D
L
W
W
W
4
Atletico Madrid
9
4
4
1
16 / 10
6
16
W
D
W
W
D
5
Real Betis
9
4
4
1
15 / 10
5
16
D
W
W
W
D
6
Espanyol
9
4
3
2
13 / 11
2
15
W
L
D
D
L
7
Elche
9
3
5
1
11 / 9
2
14
D
L
W
D
W
8
Athletic Club
9
4
2
3
9 / 9
0
14
D
W
L
D
L
9
Sevilla
9
4
1
4
16 / 14
2
13
L
W
W
L
W
10
Alaves
9
3
3
3
9 / 8
1
12
D
W
L
D
L
11
Rayo Vallecano
9
3
2
4
11 / 10
1
11
W
W
L
L
D
12
Getafe
9
3
2
4
9 / 12
-3
11
L
L
D
D
L
13
Osasuna
9
3
1
5
7 / 9
-2
10
L
W
L
D
L
14
Valencia
9
2
3
4
10 / 14
-4
9
D
L
L
D
W
15
Levante
9
2
2
5
13 / 17
-4
8
L
W
D
L
W
16
Mallorca
9
2
2
5
10 / 14
-4
8
W
L
W
L
D
17
Celta Vigo
9
0
7
2
8 / 11
-3
7
D
D
L
D
D
18
Real Sociedad
9
1
3
5
8 / 13
-5
6
D
L
L
W
L
19
Oviedo
9
2
0
7
4 / 16
-12
6
L
L
W
L
L
20
Girona
9
1
3
5
6 / 19
-13
6
L
W
D
D
L

Le statistiche dei protagonisti in campo: le chiavi del match

La sfida tra Maiorca e Levante metterà sotto i riflettori alcuni interpreti in grado di indirizzare la gara con qualità e personalità.

Sergi Darder, faro del centrocampo maiorchino, ha collezionato 727 minuti in 9 presenze, con 1 assist e 282 passaggi completati. Solido nei duelli (28 vinti su 56) e utile anche in conduzione (9 dribbling riusciti su 23), resta un punto di riferimento nella costruzione.

Davanti Vedat Muriqi è l’arma principale dei padroni di casa: 5 reti in 8 gare, 57 duelli vinti su 100 e 12 tiri nello specchio su 17 totali. I suoi numeri confermano una centralità assoluta nel peso offensivo del Maiorca.

Per il Levante spicca Pablo Martínez, protagonista di 8 apparizioni con 1 assist e 8 tackles decisivi in fase di contenimento, oltre a un ruolo chiave nella distribuzione del gioco pur senza incidere in zona gol.

Infine Iván Romero porta in dote 4 reti stagionali e un buon rendimento nell’uno contro uno: 12 dribbling riusciti su 23. Potrebbe essere lui il fattore in grado di spostare gli equilibri nella metà campo offensiva degli ospiti.
