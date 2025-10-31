Il Manchester City si prepara ad accogliere il Bournemouth all'Etihad Stadium domenica 2 novembre alle 17:30, nell'ambito della decima giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Manchester City-Bournemouth

Manchester City (4-5-1): Donnarumma; Rúben Dias, Stones, Gvardiol; Nunes; Reijnders, Foden, Bernardo Silva, Bobb, Savinho; Marmoush.

AFC Bournemouth (4-2-3-1): Petrović; Senesi, Milosavljevic, Truffert, Jiménez; Adams, Scott; Kluivert, Semenyo, Tavernier; Kroupi.

Quote di Manchester City-Bournemouth: City nettamente favorito

Le agenzie di scommesse vedono il Manchester City come chiaro favorito per questo incontro.

William Hill offre la quota di 1.50 per una vittoria casalinga dei Citizens, con il pareggio a 4.50 e una vittoria in trasferta del Bournemouth fissata a 5.50. Allo stesso modo, Bet365 propone quote simili, con il City quotato a 1.50, il pareggio a 4.75 e il successo ospite a 5.75. La fiducia nei padroni di casa è quindi evidente.

Le statistiche dei giocatori chiave

Manchester City dipenderà nuovamente dall'incredibile forma del suo attaccante stellare, Erling Haaland.

Il norvegese ha già segnato 11 reti in 9 apparizioni in questa stagione, mantenendo una media di 7.97. Un contributo fondamentale che guida le speranze offensive dei Citizens.

Accanto a lui, Tijjani Reijnders, centrocampista olandese, è un distributore di gioco affidabile, con 410 passaggi totali e 2 assist nelle sue 9 presenze. La sua abilità nel dominare il centrocampo potrebbe essere determinante nel dettare il ritmo della partita.

In maglia Bournemouth, Marcus Tavernier, con la sua duttilità in mediana, ha già collezionato 2 gol e un assist. Tuttavia, i riflettori saranno sulla giovane promessa Eli Junior Kroupi, che ha impressionato con 4 gol in appena 172 minuti giocati, raggiungendo una valutazione media di 7.34. Il suo talento potrebbe rappresentare la chiave per impensierire la difesa del City.