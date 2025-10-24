Il teatro dei sogni, Old Trafford, si prepara ad accogliere una sfida intrigante nel cuore della Premier League. Il Manchester United ospita il Brighton sabato 25 ottobre alle 18:30, in quello che si preannuncia un duello acceso per la nona giornata della stagione 2025/26.

Le probabili formazioni di Manchester United-Brighton

Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Maguire, Shaw, De Ligt; Fernandes, Casemiro, Diallo, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Dunk, Van Hecke, Kadıoğlu, Wieffer; Ayari, Baleba; Rutter, De Cuyper, Minteh; Welbeck.

Quote di Manchester United-Brighton: Red Devils leggermente favoriti

I bookmaker indicano il Manchester United come favorito: Bwin offre la vittoria dei Red Devils a 2.00, il pareggio a 3.75 e la vittoria del Brighton a 3.40. Anche William Hill presenta quote simili, mentre Bet365 vede i padroni di casa vincenti a 1.95, con il pareggio leggermente più alto a 3.80 e il successo degli ospiti quotato a 3.50.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Occhi puntati su Mason Mount, il talentuoso attaccante del Manchester United, che ha contribuito sul campo in 7 gare della stagione con una rete all'attivo.

Mount ha dimostrato la sua abilità nel creare giocate chiave con 6 passaggi decisivi, nonostante il tempo ridotto rispetto ai 90 minuti standard.

Centrale per i Red Devils anche Matheus Cunha, la cui presenza fisica è stata fondamentale in attacco. Pur non trovando ancora la rete, Cunha si è mostrato pericoloso con 13 tiri totali, di cui 7 nello specchio, confermando la sua pericolosità in area di rigore.

Sul fronte Brighton, l'esperto Danny Welbeck si è messo in luce con 4 reti in 8 apparizioni, un record notevole per l'attaccante che, nonostante l'età avanzata, continua a essere una minaccia costante per le difese avversarie. Il giovane talento Yankuba Minteh si distingue invece per le sue doti di creatore di gioco: in 682 minuti sul campo ha fornito 2 assist e vinto oltre metà dei suoi duelli, sottolineando una maturità e versatilità che stanno stupendo in Premier League.
